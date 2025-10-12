La prochaine mise à jour pour iPhone fait déjà parler d’elle et ce sera iOS 26.0.2 Apple fait des tests en ce moment même. La sortie va se faire d’ici les prochains jours.

iOS 26.0.2 arrive bientôt sur iPhone

MacRumors a repéré plusieurs iPhone tournant sous iOS 26.0.2 au niveau de ses visites. Il faut savoir que cette pratique n’est pas surprenante. En effet, les ingénieurs d’Apple font de multiples tests pour s’assurer que tout fonctionne bien avec une mise à jour avant de la proposer au public. L’un des tests consiste à utiliser Safari et visiter différents types de sites pour voir si les pages s’affichent bien.

Il n’y a pas encore d’informations concernant les changements que l’on retrouvera avec iOS 26.0.2. Mais il semble quasi certain que cette mise à jour viendra seulement corriger des bugs sur iPhone et non ajouter des nouveautés. Les nouveautés arriveront avec iOS 26.1 qui est actuellement disponible en bêta.

Pour rappel, iOS 26 est disponible en version finale depuis le 15 septembre. Il y a ensuite eu iOS 26.0.1 le 29 septembre pour corriger des bugs et boucher une faille de sécurité. Les notes d’Apple ont été les suivantes :

Les connexions Wi-Fi et Bluetooth pouvaient parfois être interrompues sur les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.

La connexion à un réseau cellulaire pouvait être impossible chez un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone après la mise à jour vers iOS 26.

Les photos prises dans certaines conditions d’éclairage avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro pouvaient comporter des artefacts inattendus.

Les icônes d’apps pouvaient apparaître vierges après l’ajout d’une teinte personnalisée.

VoiceOver pouvait être désactivé chez certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.

Il faut maintenant s’attendre à ce qu’Apple propose bientôt iOS 26.0.2 au téléchargement sur iPhone et iPadOS 26.0.2 sur iPad. On peut aussi imaginer qu’il y aura macOS 26.0.2 du côté du Mac, là encore pour corriger des bugs et éventuellement des failles de sécurité.