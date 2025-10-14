La troisième bêta de macOS 26.1 comprend des indices clairs sur une mise à niveau attendue pour le Pro Display XDR 2, à savoir le prochain écran haut de gamme d’Apple. Des lignes de code suggèrent l’arrivée d’un nouveau modèle avec enfin une caméra.

Une webcam pour le Pro Display XDR 2

Comme l’a noté 9to5Mac, les lignes « Pro Display XDR Camera » et « Pro Display XDR Desk View Camera » dans la bêta 3 de macOS 26.1 ne laissent que peu de place au doute. Apple s’apprête à doter son moniteur professionnel d’une webcam. Cette intégration permettrait de proposer des fonctionnalités comme Center Stage (Cadre centré) qui maintient l’utilisateur au milieu de l’image même lorsqu’il se déplace durant un appel vidéo.

De plus, la présence de Desk View est également suggérée. Cette fonction, qui requiert une caméra compatible Center Stage, permet d’afficher simultanément le visage de l’utilisateur et une vue plongeante de son bureau. Cet ajout mettrait fin à une situation où l’écran le plus cher d’Apple était dépourvu d’une fonction présente sur des modèles plus abordables.

Un écran haut de gamme vieillissant qui doit se moderniser

Le Pro Display XDR actuel, commercialisé depuis décembre 2019, a été critiqué dès sa sortie pour l’absence de caméra et de haut-parleurs intégrés. Vendu à partir de 5 499 € en France, auxquels il faut ajouter le célèbre pied à 1 099 €, son positionnement tarifaire rendait ces manques difficiles à justifier.

En comparaison, Apple a lancé en mars 2022 le Studio Display, un écran de 27 pouces qui, pour un prix de départ de 1 749 € (pied inclus), intègre à la fois une caméra Center Stage et un système de haut-parleurs. Après presque six ans sans mise à jour, l’arrivée d’un nouveau Pro Display XDR semble donc imminente pour harmoniser la gamme.

Bien que la date de lancement précise reste inconnue, le timing des indices est parlant. La version finale de macOS 26.1 est attendue pour la fin du mois et des rumeurs persistantes évoquent des annonces de nouveaux produits pour cette semaine. De plus, il a déjà été rapporté qu’Apple travaillait sur deux nouveaux moniteurs, ce qui pourrait correspondre à une mise à jour simultanée du Pro Display XDR et du Studio Display.