Alors qu’Apple propose désormais l’iPad Air M3 à 669 €, voilà qu’Amazon frappe plus fort avec un prix de 599 €. Ce n’est jamais tombé aussi bas sur Amazon France.

Une promo intéressante pour l’iPad Pro M3 d’Apple

La promotion s’applique sur tous les modèles, qu’importe le stockage ou le coloris : 128 Go pour 599 € (soit 70 euros de moins qu’Apple), 256 Go pour 719 € (soit 80 euros de moins qu’Apple), 512 Go pour 944 € (soit 105 euros de moins qu’Apple) et 1 To pour 1 169 € (soit 100 euros de moins qu’Apple).

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : les remises de prix sont également valables sur les modèles Wi-Fi + cellulaire, ainsi que sur la tablette de 13 pouces qui débute à 779 €. Les prix indiqués précédemment concernent la tablette dans son format de 11 pouces.

Avec l’iPad Air M3, vous n’avez pas de crainte à avoir au niveau des performances. La puce M3 est très puissante, tout particulièrement pour une tablette. Il est également possible d’utiliser Apple Intelligence et ses différentes fonctionnalités. S’ajoute à cela le fait qu’iPadOS 26 a réellement proposés du nouveau au niveau de l’interface et du multitâche sur les iPad.

Apple a annoncé l’iPad Air M3 au mois de mars. Les tests ont été positifs à son sujet. La tablette a été commercialisée pour la première fois le 12 mars.