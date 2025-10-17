La bataille juridique entre Apple et Epic Games en Australie entre dans une phase critique. Alors que la justice s’apprête à définir les mesures correctives suite à sa décision d’août condamnant certaines pratiques d’Apple, le fabricant d’iPhone accuse l’éditeur de Fortnite de vouloir un accès gratuit à sa plateforme et de chercher à démanteler toutes ses protections.

Un désaccord profond sur le sideloading et la rémunération

En août, la cour fédérale australienne avait jugé que l’interdiction par Apple du sideloading d’applications (c’est-à-dire l’installation d’applications hors de l’App Store) et des systèmes de paiement alternatifs était contraire au droit de la concurrence. Sur cette base, Epic Games demande désormais au tribunal d’autoriser le sideloading en Australie, sans qu’aucun frais ne soit reversé à Apple.

C’est une requête jugée inacceptable par Apple. Dans une déclaration à MacRumors, l’entreprise estime que la demande d’Epic Games dépasse largement le cadre du jugement initial :

Epic demande maintenant un accès gratuit à la plateforme d’Apple et le démantèlement de toutes les protections que nous avons mises en place pour protéger les utilisateurs et les développeurs — une demande qui va bien au-delà de la décision du tribunal. Nous continuerons à chercher une issue qui respecte notre propriété intellectuelle et protège l’expérience sûre et sécurisée que les consommateurs et les développeurs attendent de notre plateforme.

Apple souligne que si le tribunal a bien condamné ses règles, il a aussi reconnu son droit à être rémunéré pour sa technologie, ainsi que la validité de ses arguments en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

Un calendrier judiciaire qui se précise

Les deux entreprises se préparent pour les prochaines étapes judiciaires qui détermineront l’avenir de l’App Store en Australie. Une première audience sur les mesures correctives est prévue pour décembre, mais l’audience complète a été reportée à mars 2026 afin de laisser plus de temps à Apple pour répondre aux propositions détaillées d’Epic Games.

L’issue de cette procédure pourrait contraindre Apple à ouvrir son écosystème en Australie, de manière similaire à ce qui s’est produit en Europe avec le Digital Markets Act (DMA). Confiant, Epic Games a déjà affirmé que son jeu Fortnite finira par faire son retour sur iOS en Australie grâce à cette décision de justice.