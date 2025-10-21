Grâce à une importante demande pour les iPhone 17, Apple (AAPL) a repris sa place de deuxième entreprise la plus valorisée au monde, dépassant Microsoft. Cette performance a permis à la capitalisation boursière du géant technologique de frôler pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars.

Une envolée boursière grâce aux ventes d’iPhone 17

La dynamique d’Apple a été portée par une forte hausse de son action AAPL. Le titre a clôturé à 262,24 dollars lundi, soit une augmentation de 3,9 % sur la journée, marquant son plus haut niveau de clôture historique. La tendance s’est poursuivie pour atteindre 264 dollars (+0,67 %) aujourd’hui.

Cette envolée est directement liée aux premiers chiffres de vente de ses nouveaux smartphones. Selon le cabinet Counterpoint Research, les iPhone 17 ont surpassé les ventes des iPhone 16 de 14 % aux États-Unis et en Chine au cours de ses dix premiers jours de commercialisation. Le succès est particulièrement notable pour le modèle de base, qui représente 22 % des ventes de la nouvelle gamme, soit une part en augmentation de 31 % par rapport à son prédécesseur.

Cette poussée a propulsé la capitalisation boursière d’Apple à 3 920 milliards de dollars, lui permettant de passer devant Microsoft, dont la valorisation s’établit à 3 840 milliards de dollars.

Avec ce changement, le classement des entreprises les plus puissantes au monde est redessiné. Seule Nvidia, avec une capitalisation de 4 420 milliards de dollars, devance désormais la firme de Cupertino.