Les premières données révélant que les iPhone 17 se vendent mieux que les iPhone 16 au lancement font plaisir aux marchés, au point que l’action d’Apple (AAPL) atteint son plus haut niveau à 264 dollars.

Nouveau record pour Apple à la Bourse

Le cabinet Counterpoint Research a révélé aujourd’hui que les ventes d’iPhone 17 sont en hausse de 14 % en Chine et aux États-Unis par rapport aux iPhone 16 l’an dernier. Cela concerne les 10 premiers jours de commercialisation. Le cabinet a aussi précisé que les bonnes ventes sont toujours d’actualité en ce mois d’octobre. Les Chinois se tournent surtout vers l’iPhone 17 standard, là où les Américains préfèrent l’iPhone 17 Pro Max.

L’action d’Apple (AAPL) affiche actuellement un prix de 264,02 dollars, en hausse de 4,65 % par rapport à l’ouverture des marchés. La capitalisation boursière de l’entreprise est à 3 920 milliards de dollars. Elle s’approche donc des 4 000 milliards de dollars, un cap déjà franchi par Nvidia et Microsoft (bien que Microsoft soit retombé sous ce seuil depuis, avec 3 850 milliards de dollars aujourd’hui).

Le précédent record pour AAPL était 258.10 dollars, cela remonte à décembre 2025.

Qu’en est-il de l’intelligence artificielle ? Il faut savoir que les marchés sont très attentifs aux annonces des entreprises de la tech pour l’IA. Cela explique notamment le succès impressionnant de Nvidia. Le groupe fournit les GPU aux différents acteurs du marché pour faire tourner les IA.

Dans le cas d’Apple Intelligence, disons que ce n’est pas terrible en l’état. D’ailleurs, une récente fuite a révélé que des employés sont inquiets des performances du nouveau Siri avec IA qui doit arriver avec iOS 26.4. Mais les marchés semblent avoir bien compris qu’Apple a du mal avec l’intelligence artificielle et préfère se focaliser sur les ventes d’iPhone.