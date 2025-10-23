Les iPhone 18 et iPhone 18 Pro auront le droit à A20 et A20 Pro, les nouvelles puces plus puissantes d’Apple. Mais tout dépendra du modèle, les deux processeurs équiperont certains smartphones.

A20 ou A20 Pro selon le modèle d’iPhone 18

Selon Mobile Phone Chip Expert, un compte sur Weibo qui a déjà partagé de bonnes informations au sujet des puces d’Apple avant leur officialisation, l’A20 va concerner deux modèles et l’A20 Pro va être sur trois modèles.

La puce A20 Pro sera la première à voir le jour et aura pour particularité d’avoir un processus de gravure en 2 nm. En comparaison, les puces A17, A18 et A19 des récents iPhone ont une gravure en 3 nm. Le fait de passer au processus en 2 nm de TSMC va permettre d’améliorer les performances générales, tout en proposant une meilleure autonomie. Les utilisateurs sont donc gagnants.

Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone pliable (iPhone Fold) seront les modèles avec la puce A20 Pro. Ils sortiront en septembre 2026.

Quant à la puce A20, elle sera dans l’iPhone 18 et l’iPhone 18e. Leur sortie se fera au premier trimestre de 2027. Et cela inclut bien l’iPhone 18. En effet, Apple va changer son calendrier de sortie et l’iPhone 18 standard n’arrivera pas en même temps que les modèles Pro. Ce sera la première fois que ce scénario se présentera.

Qu’en est-il de l’iPhone Air 2 ? Son existence est quelque peu incertaine en ce moment. La raison est que les ventes ne sont pas du tout au rendez-vous, à tel point qu’Apple a déjà demandé à réduire la capacité de production de plus de 80 %. Mais si ce modèle voit le jour, alors il devrait logiquement embarquer la puce A20 Pro. La raison est que le modèle existant dispose de la puce A19 Pro.