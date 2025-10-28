L’affrontement judiciaire entre Apple et Oppo s’intensifie, avec le premier accusant le fabricant chinois d’avoir orchestré un vol de secrets industriels concernant l’Apple Watch, en recrutant un de ses anciens ingénieurs, Chen Shi. Ce dernier aurait ensuite partagé des informations confidentielles avec des centaines d’employés d’Oppo lors d’une présentation interne.

Une présentation au cœur de l’espionnage industriel

Au centre de l’affaire se trouve une conférence donnée par Chen Shi chez Oppo, intitulée « Philosophie et méthodologie de R&D sur le matériel des capteurs d’Apple ». Selon Apple, cette présentation, promue en interne avec le slogan « Êtes-vous curieux de savoir comment les capteurs d’Apple sont développés ? », contenait des diapositives directement extraites de documents internes d’Apple.

Pire encore, l’ingénieur aurait répondu à des questions précises sur la conception des capteurs, révélant des informations sur les plans de développement futurs de la marque. Apple soutient qu’Oppo a activement encouragé son nouvel employé à divulguer ces secrets commerciaux pour accélérer sa propre recherche et développement.

Pour étayer ses accusations, Apple a présenté des preuves montrant que Chen Shi aurait méticuleusement préparé son départ. Avant de quitter l’entreprise, il aurait téléchargé 63 fichiers confidentiels sur une clé USB, puis aurait cherché des informations sur la manière d’effacer ses traces numériques.

De plus, il aurait participé à des dizaines de réunions individuelles avec des membres de l’équipe technique de l’Apple Watch, dans le but d’accumuler un maximum de connaissances. Apple affirme même que son ex-ingénieur avait promis à Oppo de collecter le plus d’informations possible sur les méthodes de détection de la fréquence cardiaque, un domaine dans lequel il travaille désormais pour le fabricant chinois.

La bataille judiciaire entre Apple et Oppo s’intensifie

Face à ces accusations, Oppo se défend en affirmant avoir mené une enquête interne exhaustive sans trouver « aucune indication que des secrets commerciaux d’Apple aient été reçus ». Selon l’entreprise, la présentation de Chen Shi ne portait que sur des « principes généraux d’ingénierie ». De son côté, Apple accuse Oppo de retenir des documents et d’avoir permis à son ex-employé d’effacer des informations de leurs systèmes après le début du procès.

La justice a ordonné à Oppo de fournir les documents demandés par Apple d’ici le 31 octobre. Apple réclame une injonction pour stopper la diffusion des informations, ainsi qu’une « mise en quarantaine » des employés d’Oppo exposés à ses secrets. Pendant ce temps, Chen Shi, qui a accepté de témoigner, a demandé un report de sa déposition en invoquant un problème médical qui pourrait être « significativement exacerbé » par une procédure stressante.