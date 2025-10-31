La lutte pour la première place sur le marché des ventes de smartphones reste intense, avec Samsung qui conserve une courte tête d’avance sur Apple. Le géant sud-coréen, porté par le succès de son Galaxy Z Fold 7, a maintenu sa position de leader au troisième trimestre 2025. Cependant, la fin d’année s’annonce décisive pour Apple avec le lancement réussi des iPhone 17.

Samsung confirme sa domination au 3e trimestre

Pour la deuxième année consécutive, Samsung domine les ventes mondiales de smartphones. Selon les données du cabinet Omdia, les livraisons de la marque ont progressé de 6 % au troisième trimestre 2025 pour atteindre 60,6 millions d’unités, contre 57,5 millions l’année précédente. Cette performance, mise en avant lors de la présentation des résultats financiers de Samsung, a permis au constructeur de s’octroyer 19 % du marché mondial.

Le succès du smartphone pliable Galaxy Z Fold 7 est spécifiquement mentionné comme l’un des moteurs de cette croissance. Ces chiffres confirment la bonne santé de l’entreprise qui enregistre une progression pour la deuxième année de suite après une période de déclin en 2023.

De son côté, Apple n’est pas en reste. La firme de Cupertino a également vu ses ventes augmenter de 4 % en glissement annuel, avec 56,5 millions d’iPhone écoulés sur la même période. La société talonne ainsi son concurrent direct avec 18 % de part de marché. L’attention se tourne désormais vers le quatrième trimestre qui s’annonce crucial.

Apple mise sur le succès de sa nouvelle gamme pour inverser la tendance. Tim Cook, le patron d’Apple, a déjà qualifié les débuts de l’iPhone 17 de « hors du commun », au point de parler d’un trimestre record à venir. Il laisse présager des volumes de vente très élevés. Grâce à cette nouvelle gamme, Apple pourrait potentiellement ravir la première place du classement des constructeurs de smartphones lors des résultats du dernier trimestre de l’année.