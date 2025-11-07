Apple travaillerait activement à la miniaturisation de l’encoche, avec les iPhone 18 Pro qui seraient au cœur de tests visant à réduire la taille de la caméra frontale et, par conséquent, de la Dynamic Island, grâce à une technologie.

La technologie HIIA pour un poinçon plus discret

D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, Apple expérimenterait la technologie HIIA (hole-in-active-area, à savoir « un trou dans la zone active » littéralement). Ce procédé de fabrication, développé notamment par Samsung, consiste à utiliser un micro-perçage laser pour créer une ouverture ultra-compacte pour la caméra directement dans la zone active de l’écran OLED. L’objectif est de réduire l’empreinte visuelle du capteur frontal.

Le leaker affirme que la forme de l’écran changera sur les futurs modèles Pro, mais reste flou sur l’implémentation finale. Il n’est pas clair si la caméra se déplacera et sera sous la forme d’un poinçon ou si elle restera intégrée dans une Dynamic Island simplement plus petite. Cette seconde hypothèse semble plus probable car elle est corroborée par d’autres fuites. Contrairement à ses précédentes déclarations, le leaker ne mentionne plus cette fois la technologie Face ID sous l’écran.

D’autres améliorations techniques

En plus de cette évolution du design, le leaker a réitéré d’autres rumeurs concernant l’iPhone 18 Pro. Le capteur photo à l’arrière aurait une ouverture variable au niveau du capteur photo, tandis que le design global du bloc photo resterait similaire à celui de l’iPhone 17 Pro. L’iPhone 18 Pro Max pourrait également embarquer une « batterie à coque en acier » selon les dires du leaker. Cela semble faire référence à un système de refroidissement par chambre à vapeur. Un système équivalent est déjà sur les iPhone 17 Pro et Pro Max.

Ces appareils s’inscriraient dans une nouvelle stratégie de lancement pour Apple. Les iPhone 18 Pro et Pro Max sortiraient en septembre 2026, aux côtés d’un nouvel iPhone Air et du premier iPhone pliable d’Apple. Les iPhone 18 et 18e, plus abordables, suivraient quant à eux au printemps 2027. En effet, Apple changerait son calendrier à partir de l’année prochaine.