L’objectif d’Apple d’avoir un iPhone avec un écran parfaitement ininterrompu pourrait se concrétiser en 2027. Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le fabricant franchirait une étape décisive en dissimulant la caméra frontale sous la dalle de l’iPhone du 20e anniversaire. Ce design ne serait possible que grâce à une percée technologique visant à résoudre le principal défaut des systèmes actuels : la faible qualité d’image.

Le défi technique d’une qualité d’image sans compromis

Jusqu’à présent, Apple a évité d’adopter les caméras sous l’écran, une technologie déjà présente sur certains smartphones Android, en raison de la dégradation notable de l’image. La lumière captée par le capteur est en effet affaiblie et déformée par les couches de l’écran. Pour surmonter cet obstacle, Apple travaillerait avec son fournisseur coréen LG Innotek. Celui-ci développe un système de caméra utilisant une optique à forme libre, soit un réseau de lentilles multiples conçu pour corriger la distorsion et améliorer la luminosité.

Cette avancée matérielle serait couplée à un capteur bien plus performant. Un récent rapport de JP Morgan évoque une caméra de 24 mégapixels pour le premier iPhone pliable, une résolution bien supérieure aux capteurs de 4 ou 8 mégapixels habituellement utilisés pour cette technologie. Cela suggère qu’Apple a réussi à améliorer la transmission de la lumière pour atteindre une bonne qualité d’image.

L’iPhone pliable en éclaireur avant le modèle des 20 ans en 2027

La transition vers un écran sans aucune encoche se ferait par étapes. Le développement se déroulerait comme prévu, avec d’abord l’intégration de Face ID sous l’écran sur les d’iPhone 18 Pro prévus pour 2026. L’année suivante, la caméra selfie serait à son tour masquée, aboutissant à un écran totalement immersif. L’iPhone pliable pourrait d’ailleurs servir de terrain d’expérimentation et inaugurer cette caméra de 24 mégapixels avant l’heure.

Cette nouveauté culminerait avec le modèle célébrant les 20 ans de l’iPhone en 2027. Il arborerait un design différent avec un écran sans bordures, incurvé sur les quatre côtés. Suivant la logique employée pour les 10 ans avec l’iPhone X, il est fortement attendu qu’Apple abandonne la nomenclature « iPhone 19 » pour marquer cet anniversaire d’une appellation spéciale.