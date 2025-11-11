L’Epic Games Launcher se met à jour sur macOS et supporte désormais nativement les Mac Apple Silicon. Cela va permettre d’avoir plusieurs avantages, dont de meilleures performances et un support à long terme.

Jusqu’à présent, l’Epic Games Launcher, qui sert à lancer les jeux achetés depuis l’Epic Games Store, supportait les Mac Intel. Il était possible de l’utiliser sur les Mac Apple Silicon (puces M1, M2, M3, M4 et M5), mais le lanceur se reposait sur Rosetta 2 d’Apple. Cet outil vient « traduire » les applications x86 (Intel) pour qu’elles fonctionnent sur les Mac ARM (Apple Silicon).

Le problème ici est que les performances peuvent ne pas toujours être au top. Qui plus est, il est important d’avoir un support natif des Mac Apple Silicon parce qu’Apple pourrait ne plus proposer Rosetta 2 à l’avenir.

Enfin un support natif pour l’Epic Games Launcher

Voilà donc que l’Epic Games Store avec le launcher a été mis à jour pour supporter les Mac Apple Silicon. Ce fut une réalité avec la mise à jour 19.0 disponible depuis peu. Il s’agit d’une application universelle, signifiant qu’elle fonctionne nativement aussi bien sur les Mac Intel que les modèles Apple Silicon. Epic Games n’a pas fait de communication publique à ce sujet, alors qu’il s’agit pourtant d’une mise à jour intéressante.

Pourquoi proposer seulement maintenant une telle version ? De plus en plus de Mac ont les puces Apple Silicon, il est donc intéressant de pleinement les supporter. De plus, Apple va abandonner les Mac Intel en 2026, puisque macOS 27 sera uniquement compatible avec les Mac Apple Silicon. En effet, macOS Tahoe est l’ultime version pour les Mac Intel.

S’ajoute à cela que Steam, le principal concurrent de l’Epic Games Store, a déjà proposé une version Apple Silicon native de son application. Il est donc important pour Epic Games de rester dans la course. En tout cas, aussi bien Steam qu’Epic Games ont pris leur temps, étant donné que les puces Apple Silicon existent depuis cinq ans.