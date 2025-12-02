Les ventes des différents iPhone 17 sont très bonnes selon les données du cabinet IDC. Cela va permettre à Apple d’atteindre les 247,4 millions d’iPhone livrés dans le monde en 2025, au point que cette année marquera un record pour le constructeur.

Une croissance tirée par les iPhone 17 et la Chine

Les ventes mondiales d’iPhone devraient augmenter de 6,1 % sur un an, un chiffre notable étant donné que le marché global des smartphones ne progressera que de 1,5 % sur la même période. IDC attribue directement ce décalage au succès des iPhone 17 et iPhone 17 Pro, ce qui surpasse les attentes initiales sur tous les segments.

La Chine illustre parfaitement ce renversement de tendance. La demande importante pour les iPhone 17 a propulsé Apple à la première place en octobre et en novembre, avec plus de 20 % de part de marché, loin devant la concurrence locale. Cette percée a contraint IDC à réviser radicalement ses prévisions pour le quatrième trimestre chinois, passant d’une croissance de 9 % à 17 % en glissement annuel.

Le retournement est encore plus visible à l’échelle annuelle : un recul de 1 % initialement anticipé pour 2025 se transforme finalement en une hausse de 3 %. Ce rebond s’observe également sur des marchés matures qui stagnaient jusque-là, notamment aux États-Unis et en Europe occidentale.

Apple va dépasser les 261 milliards de dollars

Au-delà du volume de ventes, c’est la valeur générée qui atteint des sommets historiques. IDC dit que le chiffre d’affaires d’Apple lié à l’iPhone dépassera 261 milliards de dollars en 2025, soit une progression de 7,2 % en un an. Ces chiffres confirment les déclarations de Tim Cook qui annonçait en octobre viser un nouveau record pour le chiffre d’affaires au quatrième trimestre, avec une croissance globale comprise entre 10 et 12 %.

L’engouement se concentre sur l’iPhone 17 standard et les modèles Pro, tandis que l’iPhone Air n’a pas rencontré le succès escompté. Cette répartition de la demande montre une appétence des consommateurs pour les versions les plus abouties de la gamme, au détriment d’un modèle positionné sur un créneau intermédiaire.

Les plans vont changer en 2026

Malgré ce tableau flatteur pour 2025, l’horizon 2026 s’annonce plus complexe. Apple a décidé de modifier son calendrier de sortie : l’iPhone pliable et les iPhone 18 Pro conserveront leur fenêtre de lancement habituelle en septembre 2026, mais l’iPhone 18 standard arrivera au printemps 2027. IDC prévoit que ce décalage entraînera une baisse de 4,2 % des ventes d’iPhone en 2026.

Par ailleurs, une pénurie mondiale de mémoire flash devrait limiter les approvisionnements et faire grimper les prix sur l’ensemble du marché des smartphones. La conjugaison de ces deux facteurs pourrait faire reculer les ventes mondiales de smartphones de 0,9 % en 2026, mettant temporairement fin à la dynamique actuelle.