Tim Cook, patron d’Apple, s’est rendu à Washington aujourd’hui pour rencontrer des législateurs et tenter d’infléchir une législation imminente sur la sécurité des enfants en ligne. Apple conteste des dispositions spécifiques de l’App Store Accountability Act, un texte qui obligerait les magasins d’applications (App Store et Google Play Store du côté d’Android) à authentifier formellement l’âge de leurs utilisateurs.

Apple ne veut pas contrôler l’âge sur l’App Store

Lors d’une réunion à huis clos avec la commission américaine de l’énergie et du commerce , Tim Cook a plaidé contre l’obligation de vérifier des documents d’identité. Selon lui, la responsabilité devrait plutôt reposer sur les parents qui renseignent l’âge de leur enfant lors de la création du compte Apple aussi valide sur l’App Store. C’est ce qu’a annoncé Apple à Bloomberg.

Cette position fait écho aux inquiétudes soulevées la semaine dernière par Hilary Ware, responsable de la confidentialité chez Apple. Dans une lettre adressée à la commission, elle alertait sur les menaces que ferait peser une telle collecte massive de données d’identité sur la vie privée de l’ensemble des utilisateurs, mineurs comme adultes.

La commission doit examiner le projet de loi ce jeudi matin. Apple espère orienter les législateurs vers une autre proposition législative, jugée plus conforme à sa vision de la sécurité numérique.

L’entreprise met en avant ses efforts actuels, notamment la mise en place d’un système de classification par âge et la mise à jour des comptes enfants avec des tranches d’âge plus fines. Par ailleurs, Apple adapte déjà ses systèmes pour se conformer à une nouvelle loi texane sur la sécurité des enfants qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026.