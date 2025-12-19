Apple a cessé de signer iOS 26.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Il n’est plus possible d’installer iOS 26.1

Apple a proposé la version finale d’iOS 26.1 le 3 novembre dernier. En plus de corriger 56 failles de sécurité, cette version propose ces changements :

Le réglage Liquid Glass vous permet de choisir entre l’aspect transparent par défaut et le nouvel aspect teinté qui augmente l’opacité du contenu dans les apps et les notifications sur l’écran verrouillé.

Vous pouvez balayer le mini-lecteur Apple Music pour accéder au morceau suivant ou précédent.

La fonctionnalité AutoMix d’Apple Music est prise en charge par AirPlay.

Le contrôle du gain est disponible pour les micros USB externes lors de l’enregistrement avec capture locale.

Les fichiers de capture locale peuvent être enregistrés dans un emplacement spécifique.

L’enregistrement manuel d’exercices est désormais disponible directement depuis l’app Forme.

Le nouveau réglage Appareil photo permet d’activer ou de désactiver « Balayer l’écran verrouillé pour ouvrir Appareil photo ».

La qualité audio de FaceTime lorsque la bande passante est faible a été améliorée.

La fonctionnalité « Sécurité des communications » et les filtres de contenu web permettant de limiter l’accès aux sites web pour adultes sont activés par défaut pour les enfants âgés de 13 à 17 ans possédant déjà un compte Enfant (l’âge varie en fonction du pays ou de la région).

La version qui est actuellement signée par Apple (et qui peut donc être installée) est iOS 26.2. Cette mise à jour est disponible depuis quelques jours en version stable. Elle apporte plusieurs nouveautés qui sont à retrouver sur cet article.

Il y a également iOS 26.3 qui est disponible en version bêta pour les développeurs et les testeurs publics. Il y a trois nouveautés (pour l’instant du moins) avec cette version. La version finale devrait arriver à la fin janvier ou au début février.