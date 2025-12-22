Ça bouge du côté d’Apple, avec la production test de l’iPhone 18 qui va débuter juste après le Nouvel An chinois, soit vers la fin de février 2026, selon les informations du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo. Il y a également la confirmation du nouveau calendrier de sortie.

Une production test de l’iPhone 18 au début de 2026

Cette étape de production test consiste à fabriquer une petite série d’appareils finalisés sur les chaînes d’assemblage réelles. L’objectif est de détecter les éventuels défauts de fabrication et d’ajuster les processus avant de lancer la production de masse.

La fuite du jour suggère que les lignes de production pour les iPhone 18 Pro sont déjà installées, signifiant que le design général a été définitivement décidé par Apple. Contrairement à certaines attentes, les évolutions esthétiques externes seraient mineures. L’iPhone 18 Pro devrait conserver l’allure générale de son prédécesseur, l’iPhone 17 Pro, en maintenant notamment le système à triple capteurs photo logé dans le plateau sur la partie supérieure.

Vers un lancement échelonné

Ce calendrier renforce la rumeur d’un cycle de lancement divisé en deux temps :

Septembre 2026 : sortie des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et de l’iPhone pliable

sortie des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et de l’iPhone pliable Printemps 2027 : Arrivée de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e.

Côté technique, la gamme Pro devrait proposer plusieurs nouveautés. Outre la puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres par TSMC, ces modèles intégreraient Face ID sous l’écran, un capteur photo à ouverture variable ainsi qu’un nouveau capteur d’image Samsung à trois couches empilées. Ce serait également l’occasion pour Apple de proposer son modem C2.

L’iPhone 18 standard ne serait pas en reste avec un passage probable à 12 Go de RAM et l’adoption de la gravure en 2 nm pour sa puce A20. Toutefois, pour réduire les coûts, Apple pourrait simplifier le bouton de commande de la caméra en supprimant le capteur capacitif, tout en conservant la sensibilité à la pression pour les fonctionnalités essentielles.