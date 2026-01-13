Apple prépare le support du chiffrement de bout en bout avec les messages RCS et la bêta 2 d’iOS 26.3, mais il se pourrait que la mise à jour aille plus en loin. En effet, d’autres nouveautés pourraient voir le jour avec l’Universal Profile 3.0.

Plusieurs nouveautés avec le RCS et iOS 26.3 ?

L’adoption de l’Universal Profile 3.0 par Apple débloquerait une série de fonctionnalités attendues depuis l’arrivée du RCS sur iOS 18 (qui utilise l’Universal Profile 2.4). La nouveauté la plus critique reste le chiffrement de bout en bout : comme pour iMessage depuis iOS 5, cette sécurité empêchera Apple ou tout tiers de lire les contenus échangés.

Au-delà du chiffrement, le profil 3.0 (intégrant les acquis de la version 2.7) apporte des outils de confort essentiels :

L’édition des messages après envoi

L’annulation d’un message envoyé

Les réponses directes pour structurer les conversations.

Une gestion native et complète des Tapbacks (réactions) sans solutions de contournement.

Un déploiement dépendant des opérateurs

Si Apple a confirmé l’année dernière son intention de chiffrer les messages RCS sur l’ensemble de ses plateformes (iOS, iPadOS, macOS et watchOS), le calendrier restait jusqu’ici inconnu. Les éléments découverts dans la bêta d’iOS 26.3 concrétisent cette promesse, mais la balle n’est pas uniquement dans le camp du fabricant d’iPhone.

L’activation effective de ces fonctions nécessitera une mise à jour des infrastructures du côté des opérateurs. Il est probable que le déploiement se fasse progressivement par pays et par opérateur. Il se trouve que le chiffrement de bout en bout dans la bêta d’iOS 26.3 concerne les opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile) et seulement eux, ce qui est surprenant. Toutefois, le chiffrement n’est pas encore activé pour les Français qui ont installé la bêta.

Par ailleurs, une collaboration technique entre Apple et Google pourrait être nécessaire pour garantir une interopérabilité parfaite entre iOS et Android au niveau des messages RCS. À voir maintenant si ce sera réellement disponible avec la version finale d’iOS 26.3 ou s’il faudra encore attendre (peut-être iOS 27).