La tentative d’Elon Musk de rallier les géants asiatiques à sa croisade judiciaire contre Apple vient de subir un revers en Corée du Sud. Le gouvernement coréen a rejeté la requête de xAI, société d’intelligence artificielle appartenant à Elon Musk, visant à obtenir des documents confidentiels de Kakao Corporation. Cette demande s’inscrivait dans le cadre du procès antitrust intenté par la société contre Apple et son partenariat avec OpenAI.

Une demande jugée trop vague par la Cour Suprême

xAI espérait utiliser la Convention de La Haye pour contraindre le développeur de l’application coréenne Kakao à fournir des preuves démontrant que les règles de l’App Store entravent la concurrence. L’objectif juridique d’Elon Musk est de prouver qu’Apple empêche l’émergence de « super applications » (regroupant paiements, messagerie, VTC, etc) pour verrouiller les utilisateurs sur iPhone, un modèle que le milliardaire souhaite reproduire avec X (ex-Twitter).

Cependant, le directeur des affaires internationales de la Cour Suprême de Corée du Sud a opposé une fin de non-recevoir. Invoquant l’article 23 de la Convention, il a rappelé que la Corée du Sud n’exécute pas les demandes de documents destinées à la procédure de recherche de preuves avant procès si celles-ci sont formulées de manière générique. La lettre de xAI, exigeant la production de tous les documents (e-mails, analyses financières, plans stratégiques IA, etc), a été qualifiée de « trop large ».

Elon Musk est contraint de revoir sa copie

Ce rejet n’est pas définitif mais impose un obstacle procédural majeur. La justice coréenne laisse la porte ouverte à une nouvelle demande, à condition que xAI cible des matériaux extrêmement spécifiques plutôt que de réclamer l’intégralité des archives de Kakao.

Cette stratégie internationale d’Elon Musk vise également d’autres acteurs majeurs comme Alipay en Chine. En cherchant à démontrer que les politiques d’Apple étouffent l’innovation des « super applications » mondiales, xAI tente de construire un dossier antitrust global. Pour l’heure, l’argumentaire reposant sur le préjudice causé à Grok par l’alliance Apple et OpenAI peine à trouver des soutiens documentés hors des frontières américaines.