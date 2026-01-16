Apple Music a mis en ligne la bande-annonce pour mettre en avant Bad Buddy qui assurera le show de la mi-temps du Super Bowl 2026. Cela aura lieu dans la nuit du 8 au 9 février en France.

Bad Bunny pour la mi-temps du Super Bowl 2026

Il faut savoir qu’Apple Music est le sponsor officiel du show de la mi-temps du Super Bowl, et ce depuis 2022. Ce fut notamment l’occasion d’avoir des performances de Rihanna, Kendrick Lamar et d’autres. Cette année, ce sera donc Bad Bunny, comme ce fut annoncé pour la première fois en septembre.

Le Super Bowl est la finale annuelle du championnat de football américain organisée par la NFL (National Football League), qui oppose les vainqueurs des conférences AFC et NFC. Cet événement est l’un des plus suivis au monde, célèbre pour son spectacle de la mi-temps, ses publicités et son impact culturel aux États-Unis.

Pour cette édition 2026 (Super Bowl LX), la rencontre aura lieu au Levi’s Stadium à Santa Clara en Californie. Le match débutera à 00h30 et sera diffusé sur M6 en France. Mais il faudra attendre dans la nuit pour avoir le spectacle musical de Bad Bunny à la mi-temps.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bad Bunny est un rappeur et chanteur portoricain. Il s’est révélé mondialement à partir de 2016 et est devenu l’un des artistes les plus influents de la musique urbaine en espagnol.