Selon une nouvelle information venant du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple lancerait bel et bien l’iPhone Air 2 en 2026, contredisant les précédentes fuites annonçant une arrivée en 2027. Le leaker réitère ses affirmations de l’année dernière, assurant que ses informations venant des chaînes de production indiquent toujours une commercialisation à l’automne, probablement en parallèle des iPhone 18 Pro et de l’iPhone pliable.

Pas beaucoup de nouveautés pour l’iPhone Air 2 ?

Le leaker décrit cette seconde génération comme une « mise à niveau de routine » n’apportant que des « changements très mineurs » par rapport au modèle actuel. Cette vision s’oppose frontalement à ce qu’annonçait The Information en novembre, qui affirmait qu’Apple avait repoussé la sortie à 2027 en raison de ventes décevantes. Toujours selon The Information, ce délai devait permettre une refonte complète incluant une deuxième capteur photo à l’arrière, un poids allégé, un refroidissement par chambre à vapeur et une batterie plus conséquente.

La confusion règne également à cause d’autres fuites. Mark Gurman de Bloomberg avait réagi aux rumeurs de report en précisant que l’iPhone Air 2 n’avait jamais été prévu pour 2026 initialement, invalidant l’idée même d’un retard. Il parlait plutôt d’un lancement au printemps 2027, s’alignant sur la nouvelle stratégie de lancement scindé d’Apple, aux côtés de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e.

D’après Gurman, l’évolution majeure de ce nouvel iPhone Air ne serait pas structurelle mais interne, avec l’adoption d’une puce gravée en 2 nm visant à avoir des optimisations pour l’autonomie. Bien qu’un lancement surprise cet automne reste théoriquement possible, le poids des fuites précédentes et la crédibilité des sources établies jettent un doute sérieux sur les affirmations de sortie imminente avancées par le leaker d’aujourd’hui.