Apple opère un virage stratégique en suspendant un projet de refonte de son navigateur Safari qui devait être dopé à l’intelligence artificielle, initialement conçu pour contrer les navigateurs IA de Perplexity et OpenAI. Suite au départ de John Giannandrea, vice-président de l’apprentissage automatique et de la stratégie IA, le fabricant abandonne l’idée de chatbots dispersés pour se concentrer sur une intégration profonde et cohérente du nouveau Siri au cœur de ses applications natives, à l’aide de Google Gemini.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, une des priorités majeures d’Apple pour 2026 était de livrer une version de Safari entièrement repensée pour l’ère de l’IA. Ce projet visait à rivaliser avec le navigateur Comet de Perplexity et ChatGPT Atlas d’OpenAI. Les fonctionnalités prévues incluaient l’évaluation de la fiabilité des documents et des données, ainsi que le recoupement d’informations à travers de multiples sources. Une partie de ces travaux est désormais en pause, bien qu’une relance reste envisageable avant la conférence WWDC 2026 de juin.

Une intégration de Siri IA dans les apps d’Apple

Le changement de cap concerne l’ensemble de l’écosystème applicatif. Apple avait envisagé d’intégrer des expériences conversationnelles autonomes (façon chatbot) directement dans des applications comme Safari, Apple TV, Santé, Musique et Podcasts. La firme développait également une refonte de l’application Calendrier pilotée par l’IA. Désormais, l’entreprise change ses projets pour certaines fonctions, notamment celles liées à la santé. L’objectif est de remplacer ce patchwork de chatbots séparés par une intégration profonde du prochain Siri qui sera basé sur l’IA Gemini de Google à travers les applications principales.

Le projet World Knowledge Answers, conçu comme un concurrent direct de ChatGPT et Perplexity basé sur des modèles internes, a également été revu à la baisse au niveau des priorités. Cette réorganisation vise à offrir une expérience plus unifiée aux utilisateurs, plutôt que de multiplier les interfaces d’IA distinctes.

Un aperçu dès le mois prochain

Si les équipes dédiées aux modèles d’IA restent en place pour l’instant, le groupe subit une hémorragie continue de talents. Les ingénieurs quittent l’entreprise pour trouver ailleurs des salaires plus élevés et des environnements plus stables.

Malgré ces turbulences internes et le flou sur la forme finale de cette nouvelle stratégie, les premiers résultats seront visibles très rapidement. Apple présentera le nouveau Siri IA le mois prochain avec la mise à jour iOS 26.4, offrant un premier aperçu de cette vision unifiée.