OpenAI, fort de l’acquisition à 6 milliards de dollars de la start-up io fondée par Jony Ive (ex-designer en chef chez Apple), réalise un siphonnage massif des talents d’Apple. Le créateur de ChatGPT veut créer une nouvelle génération de produits physiques dopés à l’intelligence artificielle.

Un siphonnage à grande échelle chez Apple

Selon Mark Gurman de Bloomberg, OpenAI a recruté plus de 40 spécialistes pour sa division matérielle rien que le mois dernier, la majorité provenant directement d’Apple. Ce ne sont pas seulement des responsables comme Evans Hankey (ex-chef du design industriel) ou Tang Tan (ex-vice-président de l’ingénierie) qui claquent la porte, mais une véritable armée d’ingénieurs et d’autres cadres.

Le spectre des compétences visées est inquiétant pour l’iPhone. Les départs touchent tous les organes vitaux du groupe dirigé par John Ternus : ingénierie des capteurs photo, puces, audio, développement du Vision Pro, tests de fiabilité ou encore facteurs humains. Apple, qui voit d’un très mauvais œil cette fuite de cerveaux, considère désormais ce siphonnage comme un problème majeur pour sa propre feuille de route.

Cette concentration de talents annonce l’arrivée imminente d’une famille de produits signée OpenAI, potentiellement dès l’année prochaine. En réunissant l’équipe historique qui a façonné le design d’Apple sous la houlette de Jony Ive et la puissance algorithmique de Sam Altman, l’entreprise cherche à créer le prochain standard de l’électronique grand public.

Cette offensive tombe au pire moment pour Apple qui tente justement de relancer sa machine à innover avec des projets ambitieux mêlant robotique, lunettes connectées et AirPods équipés de caméras. La bataille pour définir l’objet de l’ère post-smartphone ne fait que commencer et elle se jouera visiblement entre anciens collègues.