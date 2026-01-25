Apple s’apprête à renouveler ses Mac dès le premier semestre de cette année. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de lancer de nouvelles versions du MacBook Pro, du MacBook Air, du Mac Studio ainsi que le Studio Display 2.

MacBook M5 Pro/Max puis modèle OLED tactile

Le calendrier s’annonce particulièrement chargé pour le MacBook Pro qui pourrait connaître deux mises à niveau la même année, reproduisant le schéma de 2023. Dans un premier temps, des MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max devraient arriver très prochainement. Les spéculations suggèrent que ces machines pourraient être dévoilées dans quelques jours, profitant du lancement de l’Apple Creator Studio le 28 janvier..

Si les modèles du début d’année misent sur la puissance, une transformation plus radicale se profile pour la fin d’année. De tout nouveaux MacBook Pro dotés d’un écran tactile OLED devraient arriver vers la fin de 2026. Cette seconde vague proposerait une refonte majeure incluant un design plus fin, l’intégration de la Dynamic Island, une connectivité cellulaire et les futures puces M6 Pro et M6 Max.

Cette stratégie de double lancement n’est pas inédite pour Apple. L’entreprise avait déjà renouvelé le MacBook Pro à deux reprises en un an par le passé, avec les modèles M2 Pro/Max en janvier 2023 suivis des versions M3 Pro/Max en octobre de la même année.

D’autres Mac arrivent

Le reste de la gamme ne sera pas en reste. Le MacBook Air devrait recevoir la puce M5, tandis que le Mac Studio montera en puissance avec les variantes M5 Max et M5 Ultra.

Du côté des écrans, un nouveau Studio Display est en préparation. Repéré le mois dernier dans une base de données réglementaire chinoise, ce moniteur bénéficierait de plusieurs améliorations : rétroéclairage Mini-LED, support du HDR, ProMotion pour un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et l’intégration d’une puce A19 ou A19 Pro.

Enfin, Apple prévoit d’élargir son offre avec un MacBook à moindre coût et un Mac mini mis à jour plus tard dans l’année. Le MacBook d’entrée de gamme se distinguerait par son architecture, puisqu’il embarquerait une version de la puce A18 Pro que l’on retrouvé dans l’iPhone 16 Pro.