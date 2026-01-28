Apple propose aujourd’hui au téléchargement l’application Pixelmator Pro pour iPad sur l’App Store. Cela marque une étape majeure depuis le rachat du logiciel de retouche photo l’année dernière. Le lancement coïncide avec la disponibilité de l’abonnement Apple Creator Studio.

Voilà que Pixelmator Pro débarque sur iPad

Cette sortie signe l’arrêt de mort de l’application Pixelmator Classic pour iPhone et iPad. Apple a confirmé que cette version historique ne recevrait plus aucune mise à jour. Les utilisateurs souhaitant bénéficier des nouveautés devront impérativement migrer vers Pixelmator Pro qui exige une configuration récente : iPadOS 26 minimum et une tablette équipée d’une puce A16, A17 Pro ou M

L’application Pixelmator Pro sur iPad ne se contente pas d’un simple portage, elle propose un espace de travail conçu pour tirer parti des dernières nouveautés d’iPadOS et des puces Apple. Les utilisateurs retrouvent une barre latérale complète pour gérer les calques (images, formes, texte, vidéo) et des outils de sélection intelligents pour isoler des zones précises. La gestion des masques bitmap et vectoriels permet d’afficher ou masquer des éléments avec une précision de bureau.

L’expérience utilisateur repose massivement sur l’Apple Pencil. La prise en charge inclut la sensibilité à la pression pour les pinceaux et exploite les gestes avancés du stylet comme le survol, le pincement et le double tapotement. Ces interactions visent à offrir une précision au pixel près pour le design graphique et la retouche photo.

Au-delà des outils classiques, Pixelmator Pro sur iPad exploite l’intelligence artificielle locale pour proposer des fonctionnalités avancées comme la « Super résolution » (amélioration de la qualité), la suppression des artefacts de compression (« Supprimer le banding ») et le recadrage automatique assisté. Le lancement s’accompagne d’une nouveauté partagée avec la version Mac, à savoir l’outil « Déformation ». D’autre part, l’application permet de sculpter librement les calques et génère automatiquement des maquettes de produits.

Apple Creator Studio est obligatoire

Pour accéder à Pixelmator Pro sur iPad, les créatifs doivent souscrire à Apple Creator Studio qui coûte 12,99 €/mois ou 129 €/an (2,99 €/mois ou 29 €/an pour les étudiants). Il n’existe pas la possibilité de faire un achat unique, contrairement à la version Mac.