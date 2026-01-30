Apple perd au moins quatre nouveaux chercheurs en intelligence artificielle ainsi qu’un haut responsable de Siri, révèle Bloomberg. Cela concerne Yinfei Yang, Haoxuan You, Bailin Wang, Zirui Wang et Stuart Bowers. Ces départs récents profitent directement à la concurrence, les talents rejoignant les rangs de Meta et Google DeepMind.

Nouvelle fuite de cerveaux chez Apple pour l’IA

Cette nouvelle vague de départs illustre la crise de confiance qui secoue la division IA d’Apple. Parmi les partants, Yinfei Yang s’en va fonder sa propre entreprise, tandis que Haoxuan You et Bailin Wang rejoignent Meta pour travailler sur des sujets critiques, à savoir la « superintelligence » et les algorithmes de recommandation. Le départ de Zirui Wang pour Google DeepMind est particulièrement ironique : il rejoint l’entité qui aide actuellement Apple à construire ses modèles IA en s’appuyant sur Google Gemini pour Siri. Cette décision d’externaliser une technologie clé à Google aurait d’ailleurs froissé les équipes internes, accélérant l’exode.

La perte est aussi managériale avec le départ de Stuart Bowers vers Google DeepMind. Ce cadre n’était pas un simple exécutant : ancien leader du projet avorté de voiture autonome (la fameuse Apple Car), il avait été repêché pour redresser Siri. Il occupait un rôle élargi depuis l’an dernier, supervisant la logique de réponse de l’assistant sous les ordres de Mike Rockwell. Son départ prive Apple d’une expertise cruciale sur ses projets les plus stratégiques.

L’équipe Foundation Models sous surveillance

Ces mouvements font suite à une réorganisation orchestrée l’an dernier par Tim Cook. Le patron d’Apple a retiré la supervision de l’IA à John Giannandrea pour la confier à Craig Federighi, tout en recrutant Amar Subramanya (ex-Google) pour reprendre les rênes opérationnelles.

L’équipe Apple Foundation Models (AFM), chargée de créer la technologie derrière Apple Intelligence, est en première ligne de cette tourmente. Après avoir perdu son leader Ruoming Pang l’été dernier, l’équipe voit sa structure à nouveau bouleversée : l’ancienne responsable Daphne Luong a été mise au placard (sans responsabilités opérationnelles) aux côtés de John Giannandrea. C’est désormais le chercheur Zhifeng Chen qui dirige ce groupe sous pression, se rapportant directement à Amar Subramanya.