Ce week-end, Apple a modifié son Apple Store en ligne pour imposer la configuration intégrale de chaque Mac dès le début du parcours d’achat. Ce changement structurel avec le nouveau configurateur pourrait préparer l’arrivée d’une sélection distincte entre le processeur (CPU) et la puce graphique (GPU) sur les futurs MacBook Pro M5 Pro et M5 Max.

Une architecture modulaire grâce au procédé SoIC-mH de TSMC

La disparition soudaine des modèles préconfigurés sur la boutique en ligne d’Apple ne serait pas un hasard ergonomique. Jusqu’à la semaine dernière, vous sélectionniez une machine type avant de l’ajuster. Désormais, il faut soi-même créer son Mac de zéro, de la taille de l’écran aux logiciels préinstallés, en passant par la puce, la RAM et plus encore. Si cette nouvelle méthode semble complexifier l’expérience pour le grand public en allant à l’encontre de la simplicité habituelle d’Apple, elle accrédite une théorie technique : la fin des combinaisons figées entre le CPU et le GPU.

Actuellement, les utilisateurs sont limités par le système sur puce (SoC) d’Apple, où les cœurs de calcul et graphiques sont intégrés dans une unité indissociable. Cette conception impose des éléments fixes : monter en gamme sur le processeur entraîne automatiquement une augmentation de la puissance graphique, et inversement. Cependant, les prochaines puces M5 Pro et M5 Max qui arriveront en premier sur le MacBook Pro pourraient chambouler ce système grâce à une nouvelle méthode d’assemblage.

L’analyste Ming-Chi Kuo a précédemment indiqué Apple compte exploiter le procédé avancé SoIC-mH (System-on-Integrated-Chips-Molding-Horizontal) de TSMC. Cette technologie permet de concevoir le CPU et le GPU comme des éléments distincts au sein de la même puce. L’objectif industriel est d’améliorer les rendements de production et la gestion thermique, mais la conséquence commerciale serait une flexibilité inédite pour l’acheteur.

Vers une personnalisation à la carte

Cette évolution technique permettrait à Apple d’offrir une configuration à la carte via son nouveau configurateur. Un utilisateur dont les tâches exigent énormément de ressources graphiques mais peu de puissance de calcul pourrait théoriquement opter pour un CPU de base couplé à un GPU puissant.

Bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé cette flexibilité, la transformation de la boutique en ligne pointe vers cette direction. La réponse définitive ne devrait pas tarder, puisque le lancement des MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max coïnciderait avec l’arrivée de macOS 26.3. Et justement, la version finale de macOS 26.3 doit sortir ce mois-ci.