Les nouveaux MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max sont sur le point de sortir. Un revendeur Apple a confié à MacRumors que les stocks actuels de MacBook Pro sont au plus bas, signe avant-coureur classique d’un lancement de produit imminent.

Arrivée imminente des nouveaux MacBook Pro M5 Pro/Max

Cette pénurie n’est pas un hasard. Apple a pour habitude de coordonner l’approvisionnement avec ses partenaires commerciaux juste avant le lancement de nouveaux modèles. L’objectif est simple : éviter que les revendeurs ne se retrouvent avec un surplus d’« anciennes » machines sur les bras au moment où la nouvelle génération débarque. Cette information vient confirmer les récentes fuites de Bloomberg qui évoquait la sortie des nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max aux côtés de la mise à jour macOS 26.3 sur la période février-mars.

Les indices s’accumulent également du côté logiciel. Le lancement hier de la release candidate de Xcode 26.3 suggère que le calendrier s’accélère, mais une anomalie retient l’attention. Il est inhabituel pour Apple de publier une release candidate de Xcode sans l’accompagner simultanément des release candidates pour iOS et macOS.

L’absence de la release candidate de macOS 26.3 est particulièrement révélatrice. Par le passé, Apple a souvent retenu cette version spécifique lorsqu’elle contenait des informations sensibles qu’elle ne souhaitait pas divulguer avant l’heure, comme de nouveaux identifiants de modèles. Ce schéma s’est déjà produit avant la sortie des Mac M3 en octobre 2023, des premiers Mac M1 en novembre 2020 et du Mac mini M2 en octobre 2022. À chaque fois, Apple a décalé la sortie de la release candidate de la mise à jour de macOS jusqu’à l’annonce officielle du matériel.

Cependant, la situation actuelle présente une nuance inédite : la release candidate d’iOS 26.3 manque aussi à l’appel. Cela rend le timing précis plus flou. Les nouveaux MacBook Pro pourraient être dévoilés dès aujourd’hui (ou dans les prochains jours), suivis immédiatement par les mises à jour logicielles x.3, ou bien se faire attendre encore une à deux semaines si une autre bêta est nécessaire.

Le HomePod mini également en rupture

Alors que le MacBook Pro 14 pouces standard avec puce M5 est déjà disponible, ce sont bien les modèles 14 et 16 pouces plus puissants qui sont attendus avec les puces M5 Pro et M5M ax. Mais ils ne sont pas les seuls produits à voir leurs stocks s’assécher.

Le même revendeur signale une pénurie persistante de HomePod mini, avec de nombreux coloris épuisés. Toutefois, la prudence est de mise concernant l’enceinte connectée. Ses stocks diminuent progressivement depuis octobre 2025. Contrairement aux Mac, il est difficile de déterminer si cette rupture annonce une seconde génération imminente ou si elle résulte simplement de problèmes persistants sur la chaîne d’approvisionnement.