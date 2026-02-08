L’iPhone 17e n’est plus très loin, avec Mark Gurman de Bloomberg qui confirme une sortie « imminente ». Une précédente rumeur avait évoqué une arrivée pour le 19 février. Le smartphone aura le droit à plusieurs nouveautés par rapport à l’iPhone 16e.

Plusieurs nouveautés pour l’iPhone 17e

L’iPhone 17e embarquerait la puce A19 équipant déjà l’iPhone 17 standard. Ce sera une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent de la puissance. Bien sûr, ceux qui veulent le top du top, à savoir la puce A19 Pro, devront se tourner vers les iPhone 17 Pro et Pro Max, mais le prix est plus élevé. Apple ajouterait également la recharge MagSafe, qui était absente de l’iPhone 16e. Côté connectivité, le fabricant proposerait son modem cellulaire C1X développé en interne (déjà présent sur l’iPhone Air et l’iPad Pro M5) ainsi que la puce N1 qui gère Bluetooth, Wi-Fi et Thread.

Un autre élément concerne le prix : Apple ne l’augmenterait pas par rapport à l’iPhone 16e. Ainsi, l’iPhone 17e débuterait toujours à 599 dollars aux États-Unis. Est-ce que ce sera la même chose en France avec un prix de départ de 719 euros ? Cela reste à voir.

Apple déploiera une campagne marketing ciblant notamment les utilisateurs des marchés émergents et les entreprises, deux segments que la société compte attaquer agressivement cette année via ses appareils et logiciels. Il se trouve que la concurrence affaiblie joue en faveur d’Apple. Google s’apprête à lancer le Pixel 10a, mais cette mise à niveau n’apportera pas d’améliorations significatives. De son côté, Samsung concentre ses efforts sur le haut de gamme pour l’instant, laissant un vide sur le milieu de gamme qu’Apple s’empresse de combler.

Des éléments restent incertains

De précédentes rumeurs suggéraient qu’Apple proposerait la Dynamic Island sur l’iPhone 17e. Il n’y a pas de mention à la Dynamic Island dans la fuite du jour, ce qui ne signifie pas nécessairement son absence mais soulève des doutes.

Le stockage de base demeure également incertain. Apple a porté la capacité minimale de 128 Go à 256 Go sur tous les autres iPhone 17, mais rien ne confirme que l’iPhone 17e bénéficiera du même traitement.