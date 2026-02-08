Apple lancerait les MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max lors de la semaine du 2 mars selon Mark Gurman de Bloomberg. De précédentes fuites suggéraient une arrivée au tout du début de l’année, mais ce n’est visiblement pas le cas.

Les stocks de MacBook Pro M4 haut de gamme sont limités selon les revendeurs, un indicateur classique précédant l’arrivée de nouveaux modèles. Cela permet à Apple de vider les entrepôts avant de sortir les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max. La firme annonce traditionnellement ses produits un lundi, mardi ou mercredi, ce qui cible une présentation entre le 2 et le 4 mars si rien ne change.

Ces nouveaux Mac portables sont liés au cycle de macOS 26.3 qui s’étend jusqu’à la fin mars. La mise à jour sortira dans les prochains jours pour le grand public, mais le lancement des nouveaux MacBook Pro n’interviendra qu’au début du mois suivant si l’on en croit la nouvelle fuite.

Plusieurs Mac sortiront cette année

Après les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, Apple enchaînera avec un MacBook Air M5, un Mac Studio et un nouvel écran Studio Display. Le Mac Studio proposera les puces M5 Max et M5 Ultra selon les rumeurs. Le Studio Display 2 proposerait un taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz, contre 60 Hz sur le modèle existant.

Plus loin dans le premier semestre, Apple dévoilera un MacBook « pas cher » tournant avec la puce A18 Pro, la même que l’on retrouve dans les iPhone 16 Pro et Pro Max. Un nouveau Mac mini succédera également au modèle M4.

Fin 2026, Apple compte lancer le MacBook Pro avec un écran OLED, un nouveau design, un châssis aminci, un écran tactile et les puces M6. Cette refonte clôturera une année chargée pour les nouveaux Mac.