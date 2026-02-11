Apple a confirmé début février le rachat de la start-up d’IA Q.ai pour 2 milliards de dollars et il se trouve que le fabricant a aussi acquis Kuzu, une société de base de données. L’acquisition a eu lieu en octobre, mais n’a été remarquée que récemment. Ce dossier s’inscrit dans le cadre du Digital Markets Act (DMA) qui pousse les gatekeepers à déclarer certaines acquisitions à l’Union européenne.

Kuzu rejoint Apple après son acquisition

Kuzu se présente sur LinkedIn comme « une base de données graphique intégrée conçue pour offrir rapidité de requête, évolutivité et facilité d’utilisation ». Apple dispose déjà d’un système de base de données relationnelle multiplateforme, FileMaker, opéré via sa filiale Claris, ce qui donne du contexte sur la brique « données » déjà existante du côté du fabricant d’iPhone.

L’acquisition de Kuzu a eu lieu en octobre, mais n’a été identifiée qu’aujourd’hui. Kuzu a par ailleurs effacé l’essentiel de sa présence en ligne, un comportement fréquent après un rachat par Apple.

Le montant payé n’est pas connu, mais il est possible qu’il soit modeste. Malgré tout, ce fut suffisamment important pour apparaître dans la liste d’acquisitions enregistrées par l’UE. Dans ce cadre, le DMA impose aux entreprises considérées comme gatekeepers de notifier l’Europe des acquisitions au-delà d’un certain seuil.

Plusieurs rachats tout au long de 2025

La liste suivante, fournie par la Commission européenne, regroupe les acquisitions d’Apple en 2025 qui entrent dans le périmètre de déclaration mentionné, avec les dates et l’activité indiquées.

3 janvier – Pointable : solutions de recherche en langage naturel pour entreprises afin de créer des applications autour de grands modèles de langage (LLM).

solutions de recherche en langage naturel pour entreprises afin de créer des applications autour de grands modèles de langage (LLM). 24 janvier – WhyLabs : outils d’observation et d’analyse pour des modèles d’apprentissage automatique et de données.

outils d’observation et d’analyse pour des modèles d’apprentissage automatique et de données. 24 janvier – TrueMeeting : technologies liées aux avatars numériques.

: technologies liées aux avatars numériques. 11 février – Pixelmator : logiciel de retouche photo pour Mac, iPhone, iPad et Apple Vision Pro.

logiciel de retouche photo pour Mac, iPhone, iPad et Apple Vision Pro. 28 mai – IC Mask Design : services de conception pour circuits intégrés analogiques avec des formations associées.

services de conception pour circuits intégrés analogiques avec des formations associées. 19 août – Styra : développement et licences de logiciels d’autorisation pour environnements cloud.

: développement et licences de logiciels d’autorisation pour environnements cloud. 10 octobre – Kuzu : technologies de base de données embarquée.

Le récapitulatif ne prétend pas couvrir tous les rachats d’Apple et il est possible que d’autres acquisitions ont eu lieu au-delà de celles listées. La Commission européenne dit que les nouvelles acquisitions sont ajoutées au plus tôt quatre mois après la réception des informations.