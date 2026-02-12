Les rumeurs ont déjà indiqué que la sortie de l’iPhone 17e est imminente et cette idée se renforce un peu plus aujourd’hui. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les employés en Apple Store confirment que le stock de l’actuel iPhone 16e se vide. C’est la même chose pour l’iPad Air avant l’arrivée du modèle M4.

Il y a peu, une rumeur venant d’Allemagne a indiqué qu’Apple annoncera l’iPhone 17e le 19 février, soit jeudi prochain. Pour sa part, Gurman parle d’une arrivée d’ici les prochaines semaines, sans plus de précision. C’est valable aussi bien pour le nouvel iPhone que l’iPad Air M4.

En France, Apple a toujours du stock pour l’iPhone 16e avec un prix de 719 €. C’est la même chose du côté des revendeurs comme Amazon qui le propose à 599 € ou la Fnac qui le propose à 619 €. Mais la situation est différente du côté des Apple Store américains et possiblement dans d’autres pays.

Quelles nouveautés pour l’iPhone 17e ?

L’iPhone 17e embarquerait la puce A19 équipant déjà l’iPhone 17 standard. Ce sera une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent de la puissance. Bien sûr, ceux qui veulent le top du top, à savoir la puce A19 Pro, devront se tourner vers les iPhone 17 Pro et Pro Max, mais le prix est plus élevé. Apple ajouterait également la recharge MagSafe, qui était absente de l’iPhone 16e. Côté connectivité, le fabricant proposerait son modem cellulaire C1X développé en interne (déjà présent sur l’iPhone Air et l’iPad Pro M5) ainsi que la puce N1 qui gère Bluetooth, Wi-Fi et Thread.

Un autre élément concerne le prix : Apple ne l’augmenterait pas par rapport à l’iPhone 16e. Ainsi, l’iPhone 17e débuterait toujours à 599 dollars aux États-Unis. Est-ce que ce sera la même chose en France avec un prix de départ de 719 euros ? Cela reste à voir.

Apple déploiera une campagne marketing ciblant notamment les utilisateurs des marchés émergents et les entreprises, deux segments que la société compte attaquer agressivement cette année via ses appareils et logiciels. Il se trouve que la concurrence affaiblie joue en faveur d’Apple. Google s’apprête à lancer le Pixel 10a, mais cette mise à niveau n’apportera pas d’améliorations significatives. De son côté, Samsung concentre ses efforts sur le haut de gamme pour l’instant, laissant un vide sur le milieu de gamme qu’Apple s’empresse de combler.