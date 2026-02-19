Un utilisateur a signalé la première défaillance matérielle connue du modem C1X d’Apple intégré à l’iPhone Air. Au réveil, son smartphone a perdu toute réception réseau : aucune barre de signal et un diagnostic pointant une panne au niveau matériel.

L’incident intervient au moment où Apple engage une transition stratégique importante. L’iPhone Air est le premier modèle à embarquer le modem C1X conçu en interne, en remplacement du Snapdragon X75 de Qualcomm équipant tous les iPhone 16. Cette évolution s’appuie sur le rachat du département modem d’Intel en 2019 et sur des années de développement visant à réduire la dépendance au fournisseur tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Le cas rapporté présente plusieurs caractéristiques excluant les causes les plus communes. L’iPhone Air était protégé par une coque depuis l’achat et ne présentait aucune trace de choc. Redémarrage, redémarrage forcé et réinitialisation des réglages réseau n’ont rien changé. Surtout, la configuration double SIM de l’utilisateur implique deux opérateurs différents et tous les deux ont été inopérants en même temps. Cela écarte une panne propre à un réseau.

Un cas isolé, mais scruté de près

Les défaillances matérielles du modem restent rares pour les iPhone et autres smartphones modernes, étant donné qu’ils sont soumis à des protocoles de test intensifs. À l’échelle d’une production de masse, un nombre statistiquement marginal d’exemplaires défectueux est cependant inévitable. Apple remplace habituellement les appareils présentant un comportement anormal pour les analyser en interne, ce qui est pratique lorsqu’une nouvelle technologie est concernée. Aucune preuve d’un problème généralisé n’a émergé à ce stade.

L’enjeu dépasse pourtant ce cas isolé. Apple surveille de près les données de fiabilité de ses modems C1 et C1X, alors que le calendrier s’accélère : le C1X est attendu sur l’iPhone 17e (qui doit arriver prochainement), tandis que les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et le futur iPhone pliable sont annoncés pour embarquer le prochain modem C2.