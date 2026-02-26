Apple TV annonce un partenariat avec Netflix pour diffuser la nouvelle saison de Formula 1 : Pilotes de leur destin (Drive to Survive) sur Apple TV. Cela intervient quelques jours avant le Grand Prix d’Australie qu’Apple TV diffusera aux États-Unis.

F1: Drive to Survive arrive sur Apple TV, en plus de Netflix

Dans un communiqué transmis à 9to5Mac, Eddy Cue, vice-président chargé des services chez Apple, déclare :

Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui quelque chose que personne n’attendait, à savoir que nous nous sommes associés à Netflix. Nous allons diffuser l’intégralité de la nouvelle saison de Formula 1 : Pilotes de leur destin en streaming directement sur Apple TV. Il s’agit de la nouvelle saison 8 qui sera disponible dès ce soir à minuit. De plus, nous avons collaboré afin que le Grand Prix du Canada, qui aura lieu le 22 mai, soit également diffusé sur Apple TV et Netflix aux États-Unis. Comme vous le savez, Netflix a joué un rôle essentiel dans la croissance de la Formule 1 depuis le lancement de Drive to Survive et nous sommes ravis de rendre le contenu de F1 plus largement accessible aux fans américains, nouveaux et existants, à la fois sur Netflix et Apple TV.

Au vu de la déclaration d’Eddy Cue, la diffusion de la saison 8 de Formula 1 : Pilotes de leur destin sur Apple TV concernera uniquement les États-Unis et non le monde entier. En France et ailleurs, il faudra visiblement se rabattre exclusivement sur Netflix.

Pour rappel, Apple TV est le nouveau diffuseur des courses de F1 aux États-Unis. Il y a quelques heures, l’application Apple Plans a été mise à jour pour intégrer des éléments 3D pour les courses.