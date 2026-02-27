Apple a demandé à un juge fédéral de San José en Californie de rejeter une action collective accusant le groupe d’avoir trompé ses actionnaires sur deux fronts distincts : les capacités d’intelligence artificielle avec Siri et le respect d’une injonction judiciaire encadrant les commissions de l’App Store en lien avec Epic Games.

La plainte, citée par Reuters, couvre la période du 3 mai 2024 au 1er mai 2025, au cours de laquelle des actionnaires auraient subi des pertes potentiellement chiffrées en centaines de milliards de dollars sur l’action d’Apple (AAP). L’action est menée par le National Pension Service sud-coréen, le troisième plus grand fonds de pension au monde avec près de 1 000 milliards de dollars d’actifs.

Siri IA et les commissions posent problème

Sur le volet de Siri, Apple soutient qu’il n’existe aucune preuve qu’il savait lors de la keynote de la WWDC 2024 (au moment où Apple Intelligence a fait ses débuts) que l’intégration de deux fonctionnalités IA avancées dans l’assistant personnel prendrait plus de temps que prévu. Le groupe a finalement repoussé Siri IA pour le courant de 2026. Tim Cook, patron d’Apple, a depuis reconnu que le développement d’un Siri plus personnel prenait « un peu plus de temps que prévu », ce retard pesant directement sur les ventes des iPhone 16. Ces derniers ont été mis en avant pour Apple Intelligence et donc l’IA.

Sur le volet de l’App Store, Apple fait face à des accusations liées à une injonction de 2021, issue du procès avec Epic Games, qui lui imposait de permettre aux utilisateurs de payer les développeurs directement, sans que ces derniers soient soumis à la commission de 30 %. La juge chargé du dossier a reproché à Apple d’avoir contourné l’injonction en instaurant une commission de 27 % sur les liens externes, avant qu’une cour d’appel fédérale ne revienne partiellement sur ces sanctions en décembre.

Apple conteste toute responsabilité en matière de fraude boursière : « Il n’est un secret pour personne qu’Apple a fait face à des difficultés et traversé des hauts et des bas sur son cours de bourse en 2025, comme de nombreuses grandes entreprises. Mais le plaignant fait un bond massif et non étayé en affirmant que la fraude en valeurs mobilières est à l’origine des baisses de prix temporaires ».