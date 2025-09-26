Apple a déposé une requête visant à faire rejeter un recours collectif intenté aux États-Unis, qui l’accuse de publicité trompeuse concernant des fonctionnalités clés de Siri en lien avec l’intelligence artificielle. L’entreprise estime que le retard de deux fonctions d’Apple Intelligence ne justifie pas une telle action en justice.

Un recours collectif pour le retard de Siri avec IA

Le conflit porte sur des fonctionnalités avancées de Siri, s’appuyant sur Apple Intelligence et largement mises en avant lors de la campagne de publicité de l’iPhone 16 l’année dernière. Il s’agit notamment de la capacité de l’assistant à comprendre le contexte personnel de l’utilisateur et à interagir plus profondément avec les applications.

Les plaignants estiment qu’ils n’auraient pas acheté l’iPhone 16, ou du moins pas à ce prix, s’ils avaient su que ces promesses ne seraient pas tenues à temps. La campagne marketing d’Apple, qui incluait notamment une publicité télévisée avec l’actrice Bella Ramsey, est au centre de leurs accusations.

La défense d’Apple : plusieurs fonctions déjà disponibles

Dans sa réponse, Apple minimise l’impact de ce retard. Les avocats de la firme soutiennent que le report ne concerne que deux fonctionnalités, à savoir la conscience contextuelle et les contrôles dans les applications. « Ce retard limité ne peut justifier les plaintes de grande envergure des plaignants », argumentent-ils.

Apple souligne que les acheteurs de l’iPhone 16 ont tout de même bénéficié de nombreuses améliorations matérielles et logicielles. La défense met en avant « les améliorations de l’appareil photo, les performances accrues du processeur, les écrans améliorés », ainsi que la « près d’une vingtaine de fonctionnalités d’Apple Intelligence qui ont déjà été livrées ». Selon l’entreprise, le retard ne constitue donc pas une rupture de garantie.

Un lancement pour 2026

Annoncées en grande pompe lors de la WWDC 2024, ces fonctionnalités de Siri avec Apple Intelligence ont vu leur déploiement reporté en mars dernier. Cet été, Tim Cook, patron d’Apple, avait assuré que l’entreprise faisait de bons progrès et visait une sortie pour l’année prochaine.

Désormais, Apple espère lancer ces nouveautés avec la mise à jour iOS 26.4, prévue pour mars ou avril 2026. Elles permettront par exemple à Siri de répondre à une question sur le vol d’un de vos proches en se basant sur les informations contenues dans vos e-mails et messages. Ce fut en tout cas l’une des démonstrations d’Apple lors de la WWDC 2024.