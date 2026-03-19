À l’approche des 20 ans de l’iPhone, Tim Cook réaffirme que le smartphone d’Apple restera « le centre de la vie numérique des gens ». Le message s’appuie sur un trimestre record à 85,27 milliards de dollars et cohabite avec les projets d’Apple dans l’informatique spatiale et d’autres appareils déjà en préparation.

Lors d’une interview avec Nikias Molina à Grand Central Terminal à New York, Tim Cook a résumé sa position en une phrase : « il nous reste encore tant à faire avec l’iPhone ». Et d’ajouter : « Je pense qu’il va continuer à être le centre de la vie numérique des gens ».

Cette déclaration compte d’autant plus qu’Apple pousse aussi l’informatique spatiale et travaille en parallèle sur des lunettes de réalité augmentée ainsi que sur un pendentif alimenté par l’IA.

Tim Cook défend cette aspect de l’iPhone sur fond de record commercial. Le chiffre d’affaires du smartphone a atteint 85,2 milliards de dollars à la fin de 2025, son plus haut historique.

Le dirigeant avait précédement qualifié la demande d’iPhone de « simplement stupéfiante ». En janvier, il affirmait déjà que l’iPhone avait signé « son meilleur trimestre », porté par « une demande sans précédent » et par des records « dans chaque segment géographique ».

À ce stade, Tim Cook ne laisse pas entendre qu’un autre appareil soit près de détrôner l’iPhone. Il le dit sans détour : « L’iPhone sera encore là pendant très longtemps ».

L’iPhone des 20 ans en ligne de mire

L’an prochain, Apple proposera l’iPhone des 20 ans. Le fabricant prépare pour ce modèle anniversaire une refonte visible de l’appareil, centrée sur l’écran et sur les commandes physiques. Les rumeurs parlent d’un écran qui se courberait sur les quatre bords pour offrir une dalle sans bordure. On retrouverait également des boutons plats avec un retour haptique pour imiter une pression mécanique. De plus, il y aurait une dalle OLED annoncée comme plus lumineuse et plus fine.