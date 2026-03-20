En France et dans le reste de l’Europe, Apple vend son MacBook Neo sans chargeur inclus dans la boîte. Dans le reste du monde, on retrouve un chargeur Apple de 20 W. Mais quel est le meilleur modèle à choisir ?

Les meilleurs chargeurs pour le MacBook Neo

ChargerLAB a fait des tests avec différents chargeurs pour voir quelle est la vitesse de charge avec le MacBook Neo. Voici les résultats pour les modèles d’Apple :

Chargeur 20 W : charge à 18,42 W

Chargeur 29 W : charge à 28,11 W

Chargeur 30 W : charge à 28,25 W

Chargeur 35 W : charge à 30,71 W

Chargeur 40 W : charge à 30,87 W

Chargeur 67 W : charge à 29,58 W

Chargeur 70 W : charge à 30,78 W

Chargeur 87 W : charge à 24,45 W

Chargeur 96 W : charge à 30,27 W

Chargeur 140 W : charge à 29,33 W

Au vu des résultats, le chargeur Apple le plus intéressant pour le MacBook Neo est le modèle de 35 W. Apple le facture 65 euros, mais il est disponible pour 49,99 euros chez Amazon. Il comporte deux ports USB-C pour la charge. Pour sa part, le modèle de 30 W est facturé 45 euros chez Apple, mais se trouve à 34,99 euros chez Amazon.

Le test se focalise également sur des chargeurs tiers de différentes marques, dont Samsung, Xiaomi, Oppo, Anker, Huawei et d’autres. Là encore, la charge varie en général entre 29 et 30 W. L’avantage des chargeurs tiers est qu’ils sont moins chers que ceux d’Apple et tout aussi efficaces. On en retrouve plusieurs sur cette page.

Un autre test a été fait avec les batteries externes. Là encore, la charge est au mieux autour de 30 W. Le meilleur résultat obtenu est de 30,99 W. Même chose pour les chargeurs dans la voiture via l’allume-cigare.

Le MacBook Neo, qui débute à 699 euros, est en tout cas un succès. Tim Cook, le patron d’Apple, a annoncé aujourd’hui : « Le Mac vient de connaître sa meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux utilisateurs de Mac. Nous sommes ravis de constater un tel enthousiasme ! ».