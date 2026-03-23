Apple fait savoir que sa WWDC 2026, qui aura lieu du 8 au 12 juin avec notamment la présentation d’iOS 27, sera l’occasion de mettre en avant ses avancées au niveau de l’intelligence artificielle.

Des avancées en IA avec iOS 27 à la WWDC 2026

Dans son communiqué, Apple indique :

La WWDC 2026 mettra en avant des mises à jour exceptionnelles pour les plateformes d’Apple, notamment des avancées en matière d’IA ainsi que de nouveaux logiciels et outils de développement passionnants. Dans le cadre de l’engagement constant de l’entreprise à soutenir les développeurs, la WWDC offrira également un accès privilégié aux ingénieurs et designers d’Apple, ainsi qu’un aperçu des nouveaux outils, frameworks et fonctionnalités.

Sans surprise, Apple ne donne pour l’instant aucune information sur les améliorations au niveau de l’IA. Mais on peut se douter que c’est en référence au nouveau Siri qui aurait dû être là avec là iOS 18 et qui a même fait l’objet d’une présentation à la WWDC 2024. Mais Apple l’a reporté et il faudra visiblement attendre iOS 27 pour réellement en profiter.

Il y a deux éléments concernant Siri IA. D’abord, il y aura une version s’appuyant sur Apple Intelligence qui intégrera le contexte personnel avec de nouvelles fonctionnalités de recherche plus avancées et une reconnaissance de ce qui s’affiche à l’écran. Cela permettra à Siri IA de répondre à vos questions sur ce que vous regardez, ainsi que la possibilité d’en faire davantage au sein des applications et entre celles-ci.

L’autre gros morceau est que Siri IA avec iOS 27 devrait proposer un chatbot, à l’instar de ce que l’on retrouve aujourd’hui avec ChatGPT, Gemini et d’autres outils.

Bien sûr, on peut également espérer que les avancées IA qu’Apple évoque comprendront quelques surprises qui n’ont pas encore fuité à ce jour.

La keynote d’ouverture de la WWDC 2026 aura lieu le 8 juin. C’est celle-ci qui sera l’occasion de découvrir iOS 27, macOS 27 et les autres nouveaux systèmes d’exploitation.