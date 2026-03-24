Mac OS X fête aujourd’hui ses 25 ans, un quart de siècle après son lancement par Apple le 24 mars 2001. Bien plus qu’une simple évolution du Mac, ce système basé sur UNIX a posé les bases de l’actuel macOS et a accompagné le retour en force d’Apple au début des années 2000.

Les 25 ans de Mac OS X

L’histoire commence avant la sortie commerciale. Apple avait mis en ligne une bêta publique dès septembre 2000, puis avait proposé la version finale le 24 mars 2001, après avoir vendu plus de 100 000 copies de cette préversion et reçu plus de 75 000 retours d’utilisateurs et de développeurs à travers le monde.

Steve Jobs présentait alors Mac OS X comme un tournant pour la plateforme. Il déclarait : « Mac OS X est l’avenir du Mac et nous espérons qu’il ravira nos clients par sa puissance inégalée et sa simplicité d’utilisation ». Il ajoutait que « la bêta publique a généré un retour et un soutien incroyables de la part des utilisateurs Mac et des développeurs », ce qui avait aidé Apple à faire de Mac OS X « le système d’exploitation le plus avancé jamais créé ».

Mac OS X, qui avait pour nom de code Cheetah, rompait avec le Mac OS classique en apportant une base UNIX et une architecture de nouvelle génération. C’est aussi lui qui a installé des éléments devenus indissociables de l’expérience Apple sur Mac, comme le Dock et un Finder enrichi d’une navigation hiérarchique. Il y a aussi eu la fameuse interface Aqua.

Apple expliquait à l’époque que les retours issus de la bêta avaient permis d’améliorer plusieurs briques centrales du système. L’entreprise mettait en avant la stabilité, la facilité d’installation, la compatibilité avec les applications existantes, ainsi que des progrès sur le Dock, le bureau, le Finder et les technologies réseau.

Steve Jobs donnait à ce lancement une portée historique plus large. Il décrivait Mac OS X comme « le logiciel le plus important d’Apple depuis le système du Macintosh original de 1984 qui a révolutionné toute l’industrie », avant d’ajouter : « Nous avons hâte que les utilisateurs Mac du monde entier découvrent sa stabilité, sa puissance et son élégance ».

Une étape dans la renaissance d’Apple

L’importance de Mac OS X, qui coûtait 129 dollars au lancement, dépasse la seule technique. Le système d’exploitation a fait partie de la renaissance d’Apple après le retour de Steve Jobs à la fin des années 1990, dans une séquence marquée aussi par l’iMac en 1998, l’iBook en 1999, puis l’iPod en 2001.

Le nom a ensuite évolué avec le temps, passant de Mac OS X à OS X en 2012, puis à macOS en 2016. Ce 25e anniversaire arrive une semaine avant les 50 ans d’Apple, ce qui renforce encore la portée symbolique.