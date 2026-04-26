John Ternus, qui va succéder à Tim Cook en tant que patron d’Apple dès le 1er septembre 2026, est plus que confiant dans l’intelligence artificielle. Il pense réellement que l’IA va permettre de nouvelles actions qui n’étaient pas possibles jusqu’à présent.

L’IA va être bénéfique pour Apple et ses utilisateurs

Voici ce que John Ternus a dévoilé au sujet de l’IA lors d’un rendez-vous avec les employés d’Apple, comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg :

Je vois cela sous deux angles. D’une part, il y a la manière dont l’IA peut nous aider à accomplir notre travail, et d’autre part il y a l’impact que l’IA peut avoir sur les produits, les services et les capacités que nous proposons à nos clients. Sur ce point, je pense que ce que nous faisons, ce que nous avons toujours fait, c’est d’utiliser la technologie pour créer des expériences incroyables. Nous ne proposons pas la technologie pour la technologie. Et je suis extrêmement enthousiaste face à cette vague technologique car je pense qu’elle est vraiment profonde et qu’elle va nous permettre de réaliser des choses qui, honnêtement, relevaient auparavant de la science-fiction. Aujourd’hui, nous voyons se dessiner un chemin pour y parvenir, ce qui est incroyablement passionnant. Je pense donc que c’est un aspect essentiel. Et puis, en interne, je pense évidemment que l’IA a le potentiel de transformer notre façon de travailler. Je pense que nous allons pouvoir résoudre des problèmes encore plus complexes. C’est ce qui me plaît. Nous disposons d’une quantité considérable de données accumulées au fil des années et je pense que cela va nous aider à analyser ces données, à les interroger et à comprendre comment améliorer nos produits. Donc oui, comme je l’ai dit précédemment, je pense que c’est tout simplement la période la plus passionnante que je me souvienne pour développer des produits.

Apple a déjà lancé quelques fonctions d’IA avec Apple Intelligence, mais disons que c’est très léger par rapport à ce que proposent d’autres outils comme ChatGPT, Gemini et Claude. Tout cela devrait changer avec iOS 27 et le nouveau Siri IA. Il faut maintenant espérer que ce sera réellement prêt cette fois. Pour rappel, il y avait déjà eu une démonstration à la WWDC 2024.