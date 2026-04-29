Quelques jours à peine après avoir quitté Apple, John Giannandrea a déjà retrouvé un nouveau point de chute dans l’intelligence artificielle en rejoignant CuspAI pour développer ses opérations américaines. Ce retour rapide replace immédiatement l’ancien patron de l’intelligence artificielle chez Apple dans le jeu, alors même que son passage chez le fabricant d’iPhone reste associé à un bilan désormais très contesté.

Les derniers jours de John Giannandrea chez Apple se sont achevés plus tôt ce mois-ci et son départ, qui avait commencé à filtrer dès décembre, débouche déjà sur une nouvelle mission dans l’IA.

Chez CuspAI, John Giannandrea ne prend pas la tête d’une division entière ni un poste exécutif traditionnel, comme le révèle Upstarts. Il doit intervenir à temps partiel pour aider la startup d’IA scientifique à bâtir sa présence aux États-Unis, en particulier via l’ouverture d’un bureau dans la région de la baie de San Francisco et le recrutement de talents IA de haut niveau.

Le rôle reste d’ailleurs encore partiellement informel. Il n’a pas de titre officiel à ce stade, même s’il constitue déjà le premier mouvement concret de John Giannandrea depuis son retrait d’Apple il y a deux semaines.

Cette configuration dit aussi quelque chose de sa stratégie immédiate. Il ne devrait pas travailler exclusivement pour CuspAI et prévoit au contraire de répartir son temps entre plusieurs jeunes pousses de l’intelligence artificielle.

Cette souplesse laisse planer une incertitude sur la suite. Il est encore impossible de savoir s’il s’agit d’une phase de transition avant un poste à temps plein ou d’une manière plus durable de rester actif dans le secteur sans se rattacher à une seule entreprise.

L’ombre de son passage chez Apple reste entière

Ce rebond n’efface pas le contexte de son départ. Avant Apple, John Giannandrea dirigeait la recherche et l’IA chez Google, ce qui avait fait de son recrutement un signal fort pour les ambitions du fabricant d’iPhone dans ce domaine.

Le décalage avec le résultat final est justement ce qui rend ce nouveau chapitre intéressant. Sous sa direction, Apple a fini par apparaître en retard dans l’IA, au point de devoir s’appuyer sur Google pour le futur Siri IA et d’autres fonctions d’Apple Intelligence à venir.

Son arrivée chez CuspAI ressemble donc moins à une retraite qu’à un repositionnement rapide, mais elle intervient alors que son mandat chez Apple est désormais perçu par beaucoup comme l’un des épisodes les plus décevants de la stratégie IA du groupe.