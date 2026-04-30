Les problèmes de débits en Wi-Fi entre les iPhone 17 et les Livebox sont maintenant de l’histoire ancienne. Orange a confirmé avoir corrigé les problèmes que les utilisateurs ont eu ces derniers mois.

Un retour des débits sur les iPhone 17

Tout a commencé en janvier quand Orange avait reconnu des ralentissements anormaux affectant la connexion Wi-Fi entre toute la gamme des iPhone 17 et deux anciennes box, les Livebox 4 et Livebox 5. Les utilisateurs avaient des débits plafonnant à 50 Mb/s, bien loin des 500 Mb/s attendus avec ces box.

Aujourd’hui, Orange a confirmé que ce bug a été corrigé. Cela passe par la mise à jour iOS 26.4 sur iPhone (disponible depuis le 24 mars) et une mise à jour du firmware des Livebox. Le fournisseur d’accès à Internet précise avoir corrigé le tir depuis fin mars.

Il se trouve que le problème touchait les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air. Tous ces modèles ont un point commun : ils embarquent N1, la nouvelle puce réseau d’Apple qui gère le Wi-Fi et le Bluetooth. Un ajustement supplémentaire a visiblement été nécessaire pour corriger un bug de débits avec les Livebox. À noter que cela concernait les Livebox produites par Sercomm et non celles produites par Sagemcom.

En début d’année, Orange recommandait aux utilisateurs de désactiver l’IPv6 pour retrouver de bons débits. Mais cette manipulation n’est plus nécessaire désormais, étant donné qu’un correctif est en place.