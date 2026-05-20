Il y a quelques problèmes en ce moment entre Spotify et Apple CarPlay. Le service de streaming confirme qu’il existe un bug d’affichage concernant la véritable musique en cours de lecture.

Un souci pour les informations de Spotify sur CarPlay

Actuellement, les noms de l’artiste, de la musique et de l’album qui s’affichent au niveau de Spotify sur CarPlay peuvent être différents de ce que vous écoutez réellement.

« Depuis peu, il y a un décalage lors du passage d’un morceau à l’autre avec Apple CarPlay. Les informations sur le morceau et la pochette de l’album s’affichent avec un morceau de retard », indique un utilisateur. Un autre confirme un cas similaire en indiquant :

Les pochettes d’album, les titres et les noms d’artistes s’affichent de manière « aléatoire ». Parfois, CarPlay affiche le dernier morceau écouté. Parfois, il affiche des informations sur les morceaux précédents et d’autres sur le morceau en cours (par exemple, le bon album mais un artiste, une pochette ou un titre erroné).

Il dit avoir essayé de redémarrer son iPhone et de relancer Spotify sur CarPlay, mais l’interface présentait un écran noir à la place.

Spotify a réagi à ce bug avec CarPlay en déclarant que « l’équipe compétente examine actuellement le problème », sans plus de précision.

Cela reste à confirmer, mais il semblerait que le bug soit en lien avec la mise à jour de Spotify datant de la semaine dernière sur l’App Store. Celle-ci a ajouté une nouvelle icône avec une boule à facettes. Le service de streaming a déjà dit que celle-ci était temporaire pour fêter son anniversaire et que l’ancienne reviendra cette semaine.

Dans tous les cas, si vous avez le problème avec CarPlay, il va falloir patienter. Pendant ce temps, Apple Music fonctionne bien dans la voiture.