Apple a terminé le premier trimestre de 2026 en tête du marché mondial du smartphone en volume de ventes. Avec 21 % des ventes et une hausse de 9 % sur un an, la marque signe une première historique sur un premier trimestre alors que le marché global recule de 3 %.

L’iPhone 17 tire Apple vers le haut

La performance est d’autant plus notable qu’elle intervient dans un secteur sous tension. Counterpoint Research place Apple devant un Samsung lui aussi mesuré à 21 %, mais sur des volumes restés globalement stables, tandis que plusieurs grands concurrents reculent nettement.

Le moteur principal reste l’iPhone 17. Counterpoint Research avait déjà identifié ce modèle comme le smartphone le plus vendu au monde sur le trimestre, avec une gamme d’iPhone 17 qui occupe à elle seule les trois premières places de son classement des modèles. Tim Cook a lui-même résumé cette dynamique lors des résultats financiers il y a peu, en qualifiant la famille d’iPhone 17 de « gamme la plus populaire de notre histoire ».

Le cabinet attribue aussi le résultat d’Apple à une gestion proactive de la chaîne d’approvisionnement et à une amélioration des ventes en Chine. Cette combinaison a permis au groupe de mieux absorber les perturbations que la plupart de ses rivaux.

Apple a également profité de sa capacité à maintenir des prix premium tout en protégeant ses marges. Dans un contexte de pénurie de RAM, cette solidité opérationnelle a aidé la firme à traverser le trimestre plus confortablement que les autres grands vendeurs de smartphones.

Un classement serré sur fond de crise mémoire

Derrière Apple et Samsung, Xiaomi prend la troisième place avec 12 % des ventes mondiales, devant Oppo à 10 % et Vivo à 7 %. Mais les écarts de tendance sont plus marqués que le classement lui-même : Xiaomi chute de 19 % sur un an, contre 4 % pour OPPO et 2 % pour vivo.

La pression la plus forte continue de venir des composants. Les pénuries de RAM et de mémoire NAND pèsent encore sur tout le marché, les fabricants de puces privilégiant les clients des data centers liés à l’intelligence artificielle plutôt que les constructeurs de smartphones. Tim Cook a déjà prévenu que cette tension sur la mémoire et sur les coûts affectera davantage Apple plus tard en 2026.

Counterpoint estime d’ailleurs que le reste de l’année pourrait peser de manière assez comparable sur la plupart des marques de smartphones. Le cabinet n’exclut pas une crise de la RAM qui se prolongerait jusqu’à la fin de 2027.