Apple prépare le sous-domaine genai.apple.com à quelques semaines de la WWDC 2026 et de la présentation d’iOS 27, sans encore rendre le site disponible. Ce signal arrive au moment où le groupe promet de nouvelles annonces autour de l’intelligence artificielle sur iPhone, Mac et le reste de ses systèmes d’exploitation avec Apple Intelligence.

Apple est prêt à proposer « Gen AI »

Le sous-domaine genai.apple.com, enregistré il y a quelques semaines selon MacRumors, suggère qu’Apple prépare une vitrine ou un espace dédié à l’IA générative. Mais cela reste toutefois flou car le site d’Apple dispose déjà d’une page pour Apple Intelligence, ce qui laisse ouverte la question du rôle exact que genai.apple.com doit jouer dans la communication du fabricant.

Le timing, lui, ne laisse guère de doute sur l’importance du sujet. Apple a déjà promis des avancées en IA pour la WWDC 2026 qui aura lieu du 8 au 12 juin, avec en ligne de mire ses prochaines versions logicielles, dont iOS 27.

Le nom choisi est en tout cas explicite. genai.apple.com renvoie directement à l’IA générative, une expression devenue centrale dans l’industrie avec la montée de ChatGPT, Gemini et Claude. Apple ne dit pas encore si ce sous-domaine servira de page produit, de page de démonstration ou de point d’accès à de futurs services. Mais sa préparation avant la conférence des développeurs renforce l’idée que l’entreprise veut donner une visibilité plus directe à son discours sur l’IA, au-delà de la seule bannière d’Apple Intelligence.

Plusieurs nouveautés avec iOS 27 et l’IA

Les prochaines versions d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 vont intégrer une série de nouveautés Apple Intelligence, avec un accent net sur Siri. L’assistant doit gagner une dimension plus personnalisée, avec une compréhension de ce qui s’affiche à l’écran et une application dédiée permettant des échanges conversationnels plus continus.

L’IA va aussi être disponible dans plusieurs fonctions du système, notamment avec l’accessibilité :

sous-titres automatiques pour les vidéos enregistrées avec un iPhone

commandes en langage naturel avec le contrôle vocal

création de raccourcis en langage naturel dans l’application Raccourcis

nouvelle option « Créer un pass » dans l’application Cartes

nommage automatique des groupes d’onglets dans Safari

analyse d’étiquettes nutritionnelles et ajout d’informations aux contacts via l’intelligence visuelle

Le moment clé de la WWDC 2026 sera la keynote d’ouverture le 8 juin à 19 heures. C’est à ce moment qu’Apple dévoilera iOS 27, ses nouveautés IA et tout le reste.