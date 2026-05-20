Apple a présenté ses nouvelles fonctions d’accessibilité pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et le reste de son écosystème, avec une évolution particulièrement révélatrice du contrôle vocal. Grâce à Apple Intelligence, l’outil pourra comprendre des instructions formulées en langage naturel pour naviguer dans l’interface, ce qui donne aussi un aperçu très concret des futures capacités du nouveau Siri.

La nouveauté est d’abord pensée pour l’accessibilité. Apple explique que les utilisateurs ayant des handicaps physiques pourront piloter l’iPhone ou l’iPad entièrement à la voix sans devoir retenir les libellés exacts d’un bouton ou d’un menu. À la place, ils pourront simplement décrire ce qu’ils voient à l’écran avec des formulations naturelles, comme demander d’ouvrir un guide sur les meilleurs restaurants ou d’ouvrir un dossier violet.

Cette approche change la logique du contrôle vocal. Jusqu’ici, ce type d’outil exigeait souvent une mémoire précise de l’interface. Avec cette nouvelle méthode plus simple, Apple cherche à rendre la commande vocale bien plus intuitive. L’intérêt est aussi très concret pour les cas où certains éléments d’une application sont mal étiquetés pour l’accessibilité.

Une démonstration indirecte du futur Siri

Ce qui rend cette annonce particulièrement intéressante, c’est qu’elle dépasse le seul cadre de l’accessibilité. Les capacités techniques derrière cette compréhension de l’écran et des éléments affichés se retrouveront aussi dans le nouveau Siri IA qui arrivera iOS 27 et dont les détails ont fuité à plusieurs reprises.

Correct me if I'm wrong but it sure looks like Apple just casually dropped agentic AI being built into iPhone Yes, in this video it's being used for Voice Control, but if a person can control their iPhone with natural language so can an AI agent! pic.twitter.com/S6DQOiQGsO — Dylan (@DylanMcD8) May 19, 2026

Le futur assistant d’Apple doit reposer sur trois piliers déjà évoqués depuis des mois : une meilleure compréhension du contexte personnel de l’utilisateur, une lecture plus fine de ce qui est affiché à l’écran et des contrôles plus profonds à l’intérieur des applications. En clair, l’idée n’est plus seulement de répondre à une question, mais de comprendre une situation visuelle et d’agir directement à partir d’une consigne naturelle.

Apple avait déjà reconnu en mars 2025 que le nouveau Siri prendrait du retard et n’arriverait pas aussi vite que prévu (l’annonce initiale remonte à 2024). Il est désormais attendu comme l’un des grands arguments d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS 27. Apple dévoilera ses nouveaux systèmes d’exploitation le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026.

Comme souvent avec Apple Intelligence, tout le monde n’y aura pas accès. La version IA de Siri devrait nécessiter un iPhone 15 Pro ou plus récent, un Mac équipé au minimum d’une puce M1, ou un iPad doté d’une puce A17 Pro ou M1.