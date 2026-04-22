Google a profité de sa conférence Cloud Next ’26 pour évoquer son partenariat avec Apple concernant le nouveau Siri IA d’iOS 27 qui s’appuiera sur Gemini.

Google parle de Siri IA avec Gemini

Thomas Kurian, le patron de Google Cloud, a déclaré :

Au début de l’année, nous avons annoncé un partenariat historique avec l’une des marques les plus emblématiques au monde, ce qui permettra à nos utilisateurs du monde entier de bénéficier de la puissance de notre technologie. Nous collaborons avec Apple en tant que fournisseur de services cloud privilégié pour développer la prochaine génération des Apple Foundation Models, basés sur la technologie Gemini. Ces modèles contribueront à alimenter les futures fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri qui sera disponible dans le courant de l’année.

En soi, Google ne propose aucune nouvelle information ici, tout ce qui est dit était déjà public. Mais cela reste intéressant de voir une déclaration lors d’une conférence Google. Jusqu’à présent, l’annonce du partenariat entre Apple et Google était uniquement par la voie d’un communiqué de presse remontant au 12 janvier.

Siri IA sera l’une grosses nouveautés d’iOS 27. L’idée sera d’avoir un assistant réellement plus intelligent, capable d’interagir avec l’iPhone à différents niveaux. Apple prépare également une application Siri autonome pour proposer un chatbot façon ChatGPT. Les détails sont à retrouver sur cet article.

Il faut naturellement s’attendre à une présentation par Apple lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 le 8 juin. C’est à cette date qu’iOS 27 et les autres systèmes d’exploitation (macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27) seront annoncés. Reste à voir maintenant si Siri IA sera disponible en français et/ou en France au lancement.