Apple a publié un guide pour aider les utilisateurs à reconnaître les versions Apple Creator Studio de ses applications créatives professionnelles. Le fabricant modifie pour cela les icônes de six application afin de les distinguer des éditions vendues séparément.

Mêmes applications, mêmes noms, mais des icônes différentes

Apple ne se contente plus de proposer ses logiciels créatifs en achat unique. Le groupe fait désormais cohabiter, pour plusieurs applications, une version incluse dans l’Apple Creator Studio et une autre vendue à l’unité. Les deux portent pourtant le même nom et peuvent être installées en parallèle sur un même Mac, ce qui rend l’identification difficile au premier coup d’œil.

La réponse choisie est entièrement visuelle. Apple attribue aux versions Apple Creator Studio de Final Cut Pro, Logic Pro, MainStage, Motion, Compressor et Pixelmator Pro de nouvelles icônes au style Liquid Glass. Le document d’assistance affiche les six comparaisons côte à côte pour permettre aux utilisateurs de repérer rapidement l’édition qu’ils utilisent depuis le Dock ou le dossier Applications.

Cette démarche reste inhabituelle chez Apple. Le fait de publier un document dédié pour distinguer deux variantes de ses propres applications suggère que cette organisation a déjà provoqué assez de confusion auprès du public.

Pour rappel, l’abonnement Apple Creator Studio a été lancé en janvier au prix de 12,99 euros par mois ou 129 euros par an. L’offre regroupe les applications créatives professionnelles d’Apple dans un abonnement unique, alors que les éditions autonomes restent commercialisées séparément sur le Mac App Store.

Apple a aussi indiqué que certaines nouvelles fonctions de ses applications créatives seront réservées aux abonnés. L’intégration de Pixelmator Pro dans cet ensemble marque au passage un premier signal du rachat de Pixelmator par Apple, quelques mois après le rachat de l’équipe en novembre 2024.