Apple ne propose plus à la vente la housse de voyage du Vision Pro dans plusieurs pays, dont la France. Ce retrait peut sembler anecdotique, mais il ressemble surtout à un nouveau signe de désengagement autour du casque de réalité mixte qui n’a jamais trouvé son public.

L’étui de transport pour le Vision Pro a été retiré de l’Apple Store en ligne au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en France, en Irlande et à Hong Kong. En Chine et en Australie, il est toujours présent, mais il n’est pas possible de l’ajouter au panier pour l’acheter. À l’inverse, il demeure vendu normalement aux États-Unis pour 199 dollars, ainsi qu’au Canada et aux Émirats arabes unis. Apple n’a rien dit officiellement sur cette disponibilité réduite, tandis que la housse de transport de Belkin reste proposé comme alternative pour 119,95 euros.

Un retrait au moment où l’Apple Vision Pro se vend mal

Ce mouvement a du sens dès qu’on le replace dans la trajectoire plus large du Vision Pro. Apple a déjà réduit ses ambitions après l’échec du casque équipé de la puce M5 sorti en octobre 2025, ce qui n’a pas relancé l’intérêt du public malgré un prix toujours fixé à 3 699 euros. Les ventes du casque sont estimées à environ 600 000 exemplaires, avec en plus un taux de retour inhabituellement élevé pour un produit Apple récent.

Le repli ne serait donc pas seulement commercial. L’équipe du Vision Pro aurait été dissoute après le mauvais accueil du modèle M5, avec des réaffectations vers d’autres projets. Mike Rockwell, qui dirigeait le Vision Products Group, a d’ailleurs pris la tête de l’équipe Siri dès mars 2025. Dans le même temps, le projet d’un casque plus léger et plus abordable, le Vision Air, aurait été annulé en octobre 2025, une décision que l’analyste Ming-Chi Kuo attribue à une validation du futur nouveau patron d’Apple, John Ternus.

Le vrai changement est désormais stratégique. Apple oriente ses efforts vers les lunettes connectées, avec un premier modèle dopé à l’intelligence artificielle qui arriverait en 2027 afin de rivaliser avec les Ray-Ban Meta, puis des lunettes de réalité augmentée avec écran intégré qui feraient leurs débuts en 2029. Mark Gurman de Bloomberg laisse bien une petite place à un Vision Pro plus fin et moins cher, mais seulement à long terme, pas avant fin 2028 ou 2029 au mieux.