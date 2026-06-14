Apple a présenté cette semaine iOS 27 à l’occasion de la keynote de la WWDC 2026 et a dévoilé plusieurs nouveautés, dont Siri AI. Mais certaines nouvelles fonctionnalités arriveront plus tard et trois d’entre elles ont déjà fuité.

Avant la WWDC 2026, Mark Gurman de Bloomberg avait partagé une liste des nouveautés d’iOS 27. Il se trouve qu’au moins trois d’entre elles n’ont pas encore été officialisées par Apple. Mais elles existent bel et bien sur les versions internes d’iOS 27. Aujourd’hui, Gurman revient sur les fonctions en question.

Un Siri ouvert aux autres modèles IA

La première nouveauté concernera des extensions au niveau de Siri pour avoir des modèles IA alternatifs. Apple a déjà conduit des discussions techniques avec OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) et Google (Gemini) pour intégrer leurs modèles à Siri via une API qui aura pour nom « Extensions ».

Le modèle visé rompt avec la logique des accords bilatéraux. Plutôt que de négocier un partenariat sur mesure avec chaque entreprise, comme ce fut le cas avec OpenAI en 2024, Apple entend ouvrir Siri à n’importe quelle application via une API « Extensions ». La contrepartie est que cette intégration tierce directe n’offrira pas les mêmes garanties de confidentialité que le partenariat original avec OpenAI/ChatGPT. Apple travaille à migrer ChatGPT vers ce nouveau modèle, sans résultat encore concret.

Les discussions avec OpenAI, Anthropic et Google ont déjà eu lieu, portant sur les modalités techniques. Ce n’est donc pas un problème d’avancement qui explique l’absence de présentation avec iOS 27 à la WWDC 2026. Quatre facteurs semblent peser :

L’intégration de chatbots tiers entrerait en contradiction avec la position d’Apple contre le DMA dans l’Union européenne

Des modèles concurrents plus performants intégrés dès le lancement auraient relégué Siri AI au second plan

Apple souhaite éviter un contentieux avec OpenAI, qui a évoqué la possibilité de poursuites

Une intégration simultanée avec le partenariat Gemini risquerait de créer de la confusion

Cadran Apple Watch et app Appareil photo personnalisable

Deux absences supplémentaires de la WWDC devraient être comblées à l’automne. Apple a développé une version simplifiée d’un cadran jusque-là exclusif à l’Apple Watch Ultra : il reprend le grand affichage du cadran Modulaire Ultra, mais sans la deuxième rangée de complications. Sa présentation devrait se faire avec les nouvelles Apple Watch en septembre.

De plus, l’application Appareil photo personnalisable sur iPhone, qui doit permettre aux utilisateurs de repositionner les contrôles selon leurs préférences, est également absente de la première bêta d’iOS 27. Siri dans l’application Appareil photo est en revanche bien présent (sauf dans les pays de l’Union européenne parce que ça dépend de Siri AI). La fonctionnalité devrait apparaître en septembre, au moment du lancement des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Ultra pliable.